El insulto que lanzó Álvaro Montero a Leandro Paredes en Boca Juniors: lo admitió en vivo

En una jornada marcada por la atención en el fútbol sudamericano, la cobertura refleja múltiples reacciones en torno a Leandro Paredes. Por un lado, Revista Semana informó que Álvaro Montero admitió en vivo haberle lanzado un insulto a Paredes en Boca Juniors.

Simultáneamente, medios como Yahoo, MDZ Online, El Crack Deportivo y Red Uno registraron distintas muestras de apoyo hacia el jugador tras su gol agónico en el Maracaná contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Entre ellas destaca el gesto y mensaje de Neymar, quien celebró la clasificación de Boca Juniors y calificó a Paredes como un gran jugador, además de recibir menciones como excompañero de Lionel Messi en el Barcelona y PSG.

Actualmente, la situación reúne tanto la admisión del insulto por parte de Montero como los elogios públicos y guiños hacia el equipo argentino por parte de figuras internacionales tras el partido en el Maracaná.