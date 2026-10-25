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El insulto que lanzó Álvaro Montero a Leandro Paredes en Boca Juniors: lo admitió en vivo

Álvaro Montero admitió en vivo un insulto dirigido a Leandro Paredes en Boca Juniors, en medio de repercusiones que involucran a Neymar.

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El resumen

En una jornada marcada por la atención en el fútbol sudamericano, la cobertura refleja múltiples reacciones en torno a Leandro Paredes. Por un lado, Revista Semana informó que Álvaro Montero admitió en vivo haberle lanzado un insulto a Paredes en Boca Juniors.

Simultáneamente, medios como Yahoo, MDZ Online, El Crack Deportivo y Red Uno registraron distintas muestras de apoyo hacia el jugador tras su gol agónico en el Maracaná contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Entre ellas destaca el gesto y mensaje de Neymar, quien celebró la clasificación de Boca Juniors y calificó a Paredes como un gran jugador, además de recibir menciones como excompañero de Lionel Messi en el Barcelona y PSG.

Actualmente, la situación reúne tanto la admisión del insulto por parte de Montero como los elogios públicos y guiños hacia el equipo argentino por parte de figuras internacionales tras el partido en el Maracaná.

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Respuestas rápidas

¿Qué admitió Álvaro Montero en vivo?

Álvaro Montero admitió en vivo haberle lanzado un insulto a Leandro Paredes en Boca Juniors.

¿Qué relación tiene Neymar con el caso de Leandro Paredes?

Neymar tuvo un gesto y le dedicó un mensaje a Paredes tras su gol agónico frente a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, celebrando además la clasificación de Boca Juniors.

¿En qué contexto ocurrieron los hechos sobre Leandro Paredes?

Los hechos ocurrieron en el marco de la Copa Sudamericana tras el gol de Paredes en el Maracaná frente a Vasco da Gama.

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Leandro Paredes Álvaro Montero Neymar Boca Juniors Copa Sudamericana

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