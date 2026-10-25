Delcy Rodríguez anunció tres modalidades para la venta y recarga de bombonas de gas doméstico

Se anunciaron tres modalidades para la comercialización y recarga de bombonas de gas doméstico en el país, tras una inspección realizada por Delcy Rodríguez en la Planta de Cilindros de Gas Comunal Ambrosio Plaza, ubicada en Guarenas. Durante el recorrido, que incluyó declaraciones sobre la producción nacional, la cobertura de medios como El Nacional, CiudadCCS, Diario Avance e Instagram registró las directrices y expectativas en torno al sistema de distribución.

Las comunidades organizadas se mantienen a la espera de las directrices operativas específicas sobre la nueva distribución del gas bajo estas modalidades anunciadas. La cobertura no especifica aún los detalles técnicos de cada opción ni las fechas exactas para su implementación en las diferentes regiones del territorio nacional.