María Corina Machado dice que está de vuelta en Venezuela

María Corina Machado ha anunciado que está de vuelta en Venezuela, un hecho reportado por medios como CNN en Español y Telemundo Miami en medio de transmisiones en vivo. Este retorno se produce tras una operación diplomática en la que han participado varios países y que no ha contado con la oposición de la Casa Blanca, según detalla ABC.

La cobertura destaca a Machado como el rostro y alma de la oposición en el país, mientras que el Chicago Tribune señala que el regreso ocurre al tiempo que persisten las dudas sobre la democracia. Los reportes actuales se centran en confirmar los detalles del retorno y la situación política actual en territorio venezolano.

La información disponible aún no especifica el alcance exacto de la operación diplomática ni los acuerdos concretos que permitieron el viaje. La cobertura tampoco detalla los próximos pasos de la opositora ni las reacciones oficiales específicas del gobierno venezolano ante su llegada.