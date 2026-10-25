Lula perdió la primera vuelta ante el hijo de Bolsonaro. ¿Puede ganar la segunda?
Brasil define su presidencia entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro tras una dramática jornada electoral.
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El resumen
Las elecciones presidenciales en Brasil registran una votación donde los electores eligen al próximo mandatario entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, con participación de ciudadanos brasileños desde el sur de Florida en el Miami-Dade College. La cobertura mediática en vivo detalla las imágenes y el desarrollo de la jornada electoral, sin especificar aún cifras oficiales de resultados electorales.
La información disponible no detalla el porcentaje exacto de los votos escrutados ni cuál de los candidatos encabeza el proceso en esta fase, limitándose a reportar el desarrollo de la votación entre Lula y el hijo de Bolsonaro.
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Cobertura (6)
- LO ÚLTIMO: Lula, entre los líderes más longevos de la región Chicago Tribune · hace 5 h
- LO ÚLTIMO: lo que dicen los periódicos en Brasil The Morning Call · hace 5 h
- Brasileños en el sur de Florida votan en elecciones presidenciales de su país desde Miami-Dade College WPLG Local 10 · hace 5 h
- Elecciones presidenciales en Brasil, en vivo: Lula vs. Bolsonaro, votaciones y resultado CNN en Español · hace 5 h
- Brasil elige a su próximo presidente entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro Martí Noticias · hace 5 h
- Las imágenes que ha dejado la dramática jornada electoral en Brasil Univision · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes son los candidatos en las elecciones presidenciales de Brasil?
La contienda enfrenta a Lula da Silva y Flavio Bolsonaro.
¿Dónde votan los ciudadanos brasileños fuera de su país según los reportes?
Los brasileños en el sur de Florida votan desde el Miami-Dade College.
¿Se conocen los resultados finales de la votación?
Las coberturas actuales no especifican los resultados finales ni los porcentajes de votación.
Velocidad
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