Lula perdió la primera vuelta ante el hijo de Bolsonaro. ¿Puede ganar la segunda?

Las elecciones presidenciales en Brasil registran una votación donde los electores eligen al próximo mandatario entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, con participación de ciudadanos brasileños desde el sur de Florida en el Miami-Dade College. La cobertura mediática en vivo detalla las imágenes y el desarrollo de la jornada electoral, sin especificar aún cifras oficiales de resultados electorales.

La información disponible no detalla el porcentaje exacto de los votos escrutados ni cuál de los candidatos encabeza el proceso en esta fase, limitándose a reportar el desarrollo de la votación entre Lula y el hijo de Bolsonaro.