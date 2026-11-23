Clásico capitalino y movimiento en la cima

Motagua derrotó 2-0 a Olimpia en el estadio Carlos Miranda de Comayagua y alcanzó los 31 puntos, igualando a Marathón en la segunda plaza del torneo Apertura 2026-2027. Olimpia conserva el liderato con 35 unidades, pero ve reducida su ventaja tras la jornada 15. El técnico albos Eduardo Espinel cuestionó el estado del césped tras el revés, según recoge DIEZ.HN.

Resultados que reconfiguran la clasificación

Marathón se impuso 2-1 a Real España en el clásico sampedrano y escaló al segundo puesto con 31 puntos, favorecido por la diferencia de goles. Real España cae al cuarto lugar con 29 unidades y posterga su boleto a semifinales. El empate 1-1 entre Juticalpa y Olancho FC deja a los Potros con 18 puntos en la séptima posición, complicando sus opciones de liguilla, de acuerdo con deportestvc.com y DIEZ.HN.

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