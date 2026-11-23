Motagua vence a Olimpia 2-0 y aprieta la tabla del Apertura hondureño
El Ciclón Azul recorta distancias con el líder y Marathón supera a Real España en la jornada 15
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Motagua vence a Olimpia 2-0 y aprieta la tabla del Apertura hondureño
- Punto central: El Ciclón Azul recorta distancias con el líder y Marathón supera a Real España en la jornada 15
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 24 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 8 artículos verificados.
Cobertura (8)
- Cómo quedó la Liga Nacional tras el clásico entre Motagua vs Olimpia 365Scores ·
- Gol anulado a Motagua, zafarrancho entre jugadores y bravura de Javier López ElHeraldo.hn ·
- Dónde ver Motagua vs Olimpia EN VIVO: qué canal transmite el clásico de Honduras 365Scores ·
- Motagua derrota a Olimpia en el clásico hondureño y se acerca al segundo puesto Claro Sports ·
- Motagua se queda con el clásico capitalino al doblegar al Olimpia en Comayagua Proceso Digital ·
- El clásico capitalino se tiñe de azul - Diario El País Honduras ·
- Espinel pone la cara tras la derrota y señala la grama de Comayagua: "Tengo una calentura bárbara" DIEZ.HN ·
- Motagua le mete presión a Marathón y Real España sufre: así va la tabla del Apertura DIEZ.HN ·
Fuentes directas consultadas
- Así quedó las tabla de posiciones de la Liga Nacional tras disputa de la jornada 15 deportestvc.com · Contraste documental
- LA TABLA: Marathón se baja a Real España, cuatro eliminados confirmados y la sorpresa diez.hn · Contraste documental
- Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Marathón tumba a Real España y Olimpia sonríe elheraldo.hn · Contraste documental
- Olancho FC perdona a Juticalpa y compromete su clasificación a la liguilla del Apertura diez.hn · Contraste documental
- Motagua le mete presión a Marathón y Real España sufre: así va la tabla del Apertura diez.hn · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 8 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Clásico capitalino y movimiento en la cima
Motagua derrotó 2-0 a Olimpia en el estadio Carlos Miranda de Comayagua y alcanzó los 31 puntos, igualando a Marathón en la segunda plaza del torneo Apertura 2026-2027. Olimpia conserva el liderato con 35 unidades, pero ve reducida su ventaja tras la jornada 15. El técnico albos Eduardo Espinel cuestionó el estado del césped tras el revés, según recoge DIEZ.HN.
Resultados que reconfiguran la clasificación
Marathón se impuso 2-1 a Real España en el clásico sampedrano y escaló al segundo puesto con 31 puntos, favorecido por la diferencia de goles. Real España cae al cuarto lugar con 29 unidades y posterga su boleto a semifinales. El empate 1-1 entre Juticalpa y Olancho FC deja a los Potros con 18 puntos en la séptima posición, complicando sus opciones de liguilla, de acuerdo con deportestvc.com y DIEZ.HN.
- Líder: Olimpia, 35 puntos
- Segundo: Marathón, 31 puntos (mejor diferencia de goles)
- Tercero: Motagua, 31 puntos
- Cuarto: Real España, 29 puntos
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Olimpia sigue líder con 35 puntos pese a la derrota
- Marathón y Motagua empatados a 31 puntos en zona de clasificación directa
- Real España cae al cuarto puesto con 29 unidades
Qué falta por confirmar
- Confirmación oficial de los cuatro equipos eliminados matemáticamente
- Calendario exacto de la jornada 16 y combinaciones para definir semifinales
|Medio
|Enfoque destacado
|Claro Sports
|Destaca la victoria de Motagua y su acercamiento al segundo puesto
|Proceso Digital
|Enfatiza el escenario en Comayagua y el doblete azul en el clásico capitalino
|Diario El País Honduras
|Titula el clásico teñido de azul tras el 2-0 de Motagua
|DIEZ.HN
|Recoge la reacción de Espinel criticando la grama de Comayagua y detalla la tabla actualizada
|deportestvc.com
|Publica la tabla completa tras la jornada 15 con todos los movimientos de clasificación
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del clásico Motagua vs Olimpia?
Motagua ganó 2-0 a Olimpia en el estadio Carlos Miranda de Comayagua por la jornada 15 del Apertura 2026-2027.
¿Cómo queda la tabla de posiciones tras la jornada 15?
Olimpia lidera con 35 puntos; Marathón es segundo con 31 (mejor diferencia de goles); Motagua tercero con 31; Real España cuarto con 29.
¿Qué dijo el técnico de Olimpia tras la derrota?
Eduardo Espinel señaló el estado de la grama de Comayagua y manifestó tener "una calentura bárbara" por el resultado, según DIEZ.HN.
¿Qué pasa con Real España y su clasificación?
Real España perdió 2-1 ante Marathón en el clásico sampedrano, se queda con 29 puntos en cuarto lugar y posterga su pase a semifinales a la última jornada.
¿Cuándo se define la liguilla del Apertura hondureño?
Queda la jornada 16 por disputarse; las combinaciones finales de resultados determinarán los clasificados a semifinales.
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