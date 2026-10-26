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Aleksandar Vucic reconoció la derrota ante la Lista de Estudiantes en las elecciones de Serbia

Aleksandar Vučić admite su derrota electoral ante la Lista de Estudiantes en Serbia.

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El resumen

El partido gobernante en Serbia se enfrenta a un giro político tras las elecciones parlamentarias celebradas en medio de protestas lideradas por estudiantes. La contienda electoral situó al movimiento estudiantil y al partido de Aleksandar Vučić en el centro de la atención pública.

La situación derivó en el reconocimiento oficial de la derrota por parte del expresidente serbio Vučić frente a la Lista de Estudiantes. Diversos medios internacionales, entre ellos Los Angeles Times, Chicago Tribune, DW.com, San Antonio Express-News e Infobae, registraron el avance y el resultado de los comicios.

Actualmente, la cobertura destaca la derrota del partido gobernante ante el movimiento encabezado por estudiantes, sin que los reportes actuales especifiquen los pasos políticos posteriores ni la composición definitiva del nuevo parlamento.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Quién reconoció la derrota en las elecciones de Serbia?

Aleksandar Vučić reconoció la derrota electoral.

¿Contra quién compitió el partido gobernante?

El partido gobernante se enfrentó a la Lista de Estudiantes y al movimiento de protesta estudiantil.

¿Qué tipo de elecciones se celebraron en Serbia?

Se celebraron elecciones parlamentarias en medio de protestas estudiantiles.

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Aleksandar Vucic Serbia Lista de Estudiantes Elecciones

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