Aleksandar Vucic reconoció la derrota ante la Lista de Estudiantes en las elecciones de Serbia

El partido gobernante en Serbia se enfrenta a un giro político tras las elecciones parlamentarias celebradas en medio de protestas lideradas por estudiantes. La contienda electoral situó al movimiento estudiantil y al partido de Aleksandar Vučić en el centro de la atención pública.

La situación derivó en el reconocimiento oficial de la derrota por parte del expresidente serbio Vučić frente a la Lista de Estudiantes. Diversos medios internacionales, entre ellos Los Angeles Times, Chicago Tribune, DW.com, San Antonio Express-News e Infobae, registraron el avance y el resultado de los comicios.

Actualmente, la cobertura destaca la derrota del partido gobernante ante el movimiento encabezado por estudiantes, sin que los reportes actuales especifiquen los pasos políticos posteriores ni la composición definitiva del nuevo parlamento.