El encuentro comenzó con un error defensivo del Barcelona que permitió el primer tanto de Kylian Mbappé para abrir el marcador a favor del Real Madrid en LaLiga, según detallan medios como ESPN Deportes, DIEZ.HN y MARCA. Posteriormente, la cobertura de San Antonio Express-News, Yahoo y MARCA señaló que el delantero francés concretó un doblete con el que el conjunto madridista se llevó la victoria.

Asimismo, se destacó que con esta actuación superó a Raúl y rozó los cien goles con la camiseta blanca, además de ser criticado el uso del VAR por parte de Mourinho debido a una posible tarjeta roja a Cancelo. Actualmente, la atención de la prensa deportiva internacional se centra en el impacto de la victoria del Real Madrid en el torneo liguero, los récords individuales alcanzados por el atacante francés y las repercusiones arbitrales del partido.