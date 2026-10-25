Mbappé silenció el Camp Nou: así fue su gol en el Clásico ante Barcelona
El doblete de Mbappé dio la victoria al Real Madrid frente al Barcelona en el Clásico disputado en el Camp Nou.
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Cobertura (9)
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El resumen
El encuentro comenzó con un error defensivo del Barcelona que permitió el primer tanto de Kylian Mbappé para abrir el marcador a favor del Real Madrid en LaLiga, según detallan medios como ESPN Deportes, DIEZ.HN y MARCA. Posteriormente, la cobertura de San Antonio Express-News, Yahoo y MARCA señaló que el delantero francés concretó un doblete con el que el conjunto madridista se llevó la victoria.
Asimismo, se destacó que con esta actuación superó a Raúl y rozó los cien goles con la camiseta blanca, además de ser criticado el uso del VAR por parte de Mourinho debido a una posible tarjeta roja a Cancelo. Actualmente, la atención de la prensa deportiva internacional se centra en el impacto de la victoria del Real Madrid en el torneo liguero, los récords individuales alcanzados por el atacante francés y las repercusiones arbitrales del partido.
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Respuestas rápidas
¿Quién marcó los goles del Real Madrid en el Clásico?
Kylian Mbappé anotó un doblete para darle la victoria al Real Madrid.
¿Qué incidente arbitral fue criticado durante el encuentro?
Mourinho criticó al VAR por una posible tarjeta roja a Cancelo.
¿Qué récord alcanzó el delantero francés según los reportes?
Superó a Raúl y rozó los cien goles con el Real Madrid.
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