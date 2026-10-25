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Mbappé silenció el Camp Nou: así fue su gol en el Clásico ante Barcelona

El doblete de Mbappé dio la victoria al Real Madrid frente al Barcelona en el Clásico disputado en el Camp Nou.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Mbappé silenció el Camp Nou: así fue su gol en el Clásico ante Barcelona
  • Punto central: El doblete de Mbappé dio la victoria al Real Madrid frente al Barcelona en el Clásico disputado en el Camp Nou.
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  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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Cobertura (9)

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇩🇪 Aleman3.2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 25 oct, 22:09 UTC
🇩🇪 Aleman 25 oct, 19:00 UTC · Eurosport
🇫🇷 Frances 25 oct, 20:55 UTC · Le Figaro
🇧🇷 Portugues 25 oct, 22:29 UTC · ESPN Brasil

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

El encuentro comenzó con un error defensivo del Barcelona que permitió el primer tanto de Kylian Mbappé para abrir el marcador a favor del Real Madrid en LaLiga, según detallan medios como ESPN Deportes, DIEZ.HN y MARCA. Posteriormente, la cobertura de San Antonio Express-News, Yahoo y MARCA señaló que el delantero francés concretó un doblete con el que el conjunto madridista se llevó la victoria.

Asimismo, se destacó que con esta actuación superó a Raúl y rozó los cien goles con la camiseta blanca, además de ser criticado el uso del VAR por parte de Mourinho debido a una posible tarjeta roja a Cancelo. Actualmente, la atención de la prensa deportiva internacional se centra en el impacto de la victoria del Real Madrid en el torneo liguero, los récords individuales alcanzados por el atacante francés y las repercusiones arbitrales del partido.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 43 min.

Respuestas rápidas

¿Quién marcó los goles del Real Madrid en el Clásico?

Kylian Mbappé anotó un doblete para darle la victoria al Real Madrid.

¿Qué incidente arbitral fue criticado durante el encuentro?

Mourinho criticó al VAR por una posible tarjeta roja a Cancelo.

¿Qué récord alcanzó el delantero francés según los reportes?

Superó a Raúl y rozó los cien goles con el Real Madrid.

Velocidad

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