Los recientes partidos han traído consigo los regresos de Balde y Frenkie de Jong al FC Barcelona, aunque la cobertura califica estas reapariciones como frustradas. La cobertura de medios como Diario AS, FC Barcelona, Yahoo, EL PAÍS y Mundo Deportivo pone el foco en cómo el esfuerzo por recuperar a estos futbolistas no bastó para cambiar el destino del equipo en el terreno de juego.

Las publicaciones recogen tanto el aspecto deportivo de sus actuaciones como las declaraciones individuales de los protagonistas en torno a sus demarcaciones en el campo. Los detalles sobre la continuidad de estas alineaciones y el impacto definitivo de sus roles tácticos todavía no han sido especificados por las fuentes disponibles.

La cobertura tampoco profundiza en las decisiones futuras que el cuerpo técnico adoptará respecto a la titularidad de ambos jugadores en los próximos compromisos.