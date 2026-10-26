Memo Ochoa al borde las lágrimas previo al homenaje del América: "Llevo la sangre americanista"

El portero Guillermo Ochoa se mostró al borde de las lágrimas y declaró llevar la sangre americanista previo al homenaje que le organizó el Club América antes del partido frente a Pachuca en el Estadio Azteca. La cobertura de medios como MARCA, Yahoo, Sports Illustrated, ESPN Deportes y Récord documentó la emotiva despedida, destacando las reacciones sobre su trayectoria, donde fue calificado como un ídolo para el americanismo y el mejor portero de México.

El evento se centró en los reconocimientos y la ceremonia especial realizada por el club en el recinto deportivo, sin que los reportes actuales detallen mayores aspectos sobre futuros compromisos o acuerdos adicionales.