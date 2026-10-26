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Memo Ochoa al borde las lágrimas previo al homenaje del América: "Llevo la sangre americanista"

Guillermo Ochoa rompió en llanto durante su emotivo homenaje con el América en el Estadio Azteca.

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Cobertura (5)

El resumen

El portero Guillermo Ochoa se mostró al borde de las lágrimas y declaró llevar la sangre americanista previo al homenaje que le organizó el Club América antes del partido frente a Pachuca en el Estadio Azteca. La cobertura de medios como MARCA, Yahoo, Sports Illustrated, ESPN Deportes y Récord documentó la emotiva despedida, destacando las reacciones sobre su trayectoria, donde fue calificado como un ídolo para el americanismo y el mejor portero de México.

El evento se centró en los reconocimientos y la ceremonia especial realizada por el club en el recinto deportivo, sin que los reportes actuales detallen mayores aspectos sobre futuros compromisos o acuerdos adicionales.

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Respuestas rápidas

¿Quién recibió el homenaje del América?

El portero Guillermo Ochoa.

¿Dónde se realizó la despedida?

En el Estadio Azteca, previo al duelo ante Pachuca.

¿Qué declaró Ochoa durante el evento?

Afirmó que lleva la sangre americanista.

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Memo Ochoa Club América Estadio Azteca Liga MX

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