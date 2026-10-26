Memo Ochoa al borde las lágrimas previo al homenaje del América: "Llevo la sangre americanista"
Guillermo Ochoa rompió en llanto durante su emotivo homenaje con el América en el Estadio Azteca.
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- Punto central: Guillermo Ochoa rompió en llanto durante su emotivo homenaje con el América en el Estadio Azteca.
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Cobertura (5)
- Memo Ochoa llega a las lágrimas en plena despedida en el Estadio Azteca MARCA · hace 7 h
- “Es un ídolo para el americanismo y es el mejor portero de México” Yahoo · hace 7 h
- ¡Por S13mpre! América homenajea a Memo Ochoa antes del duelo ante Pachuca Sports Illustrated · hace 7 h
- América: Así se vivió el homenaje a Guillermo Ochoa ESPN Deportes · hace 7 h
- Memo Ochoa al borde las lágrimas previo al homenaje del América: "Llevo la sangre americanista" Récord · hace 7 h
El resumen
El portero Guillermo Ochoa se mostró al borde de las lágrimas y declaró llevar la sangre americanista previo al homenaje que le organizó el Club América antes del partido frente a Pachuca en el Estadio Azteca. La cobertura de medios como MARCA, Yahoo, Sports Illustrated, ESPN Deportes y Récord documentó la emotiva despedida, destacando las reacciones sobre su trayectoria, donde fue calificado como un ídolo para el americanismo y el mejor portero de México.
El evento se centró en los reconocimientos y la ceremonia especial realizada por el club en el recinto deportivo, sin que los reportes actuales detallen mayores aspectos sobre futuros compromisos o acuerdos adicionales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 46 min.
Respuestas rápidas
¿Quién recibió el homenaje del América?
El portero Guillermo Ochoa.
¿Dónde se realizó la despedida?
En el Estadio Azteca, previo al duelo ante Pachuca.
¿Qué declaró Ochoa durante el evento?
Afirmó que lleva la sangre americanista.
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