Con final de infarto, Saprissa echa a Firpo y clasifica a la Champions de Concacaf

Un agónico gol en el tiempo añadido permitió al Saprissa dejar fuera al Luis Ángel Firpo y asegurar su boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2027, según confirman los registros oficiales de la competición y medios como DIEZ.HN y El Gráfico. La victoria estuvo marcada por el desempeño de figuras clave como Ariel Rodríguez, quien metió al equipo en la competencia, y por momentos emotivos como las lágrimas de David Guzmán tras el triunfo, de acuerdo con las coberturas de FDP Radio y La Teja.

La previa y el desarrollo del encuentro también estuvieron condicionados por factores externos que la cobertura detalla de manera diversa. Mientras medios como El Mundo CR señalaban una baja venta de entradas previa en La Cueva con apenas un 12% comercializado, otros reportes de Diario Extra y CR Hoy apuntaban a que el club afrontaba el compromiso con múltiples bajas por lesiones de rodilla.

Las incidencias arbitrales generaron debate, pues La Nación Costa Rica recurrió a un analista arbitral para evaluar jugadas polémicas de penal y roja, un aspecto sobre el cual la cobertura no detalla una resolución definitiva ni un consenso oficial más allá del análisis presentado.