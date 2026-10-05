Costa Rica derrota a Haití y se salva de descender a la Liga B de Nations League
Costa Rica evita el descenso a la Liga B de la Nations League tras vencer a Haití en un encuentro decisivo.
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El resumen
Una victoria fue lo único que pudo salvar a Costa Rica del descenso a la Liga B de la Nations League. El resultado ante Haití permitió que la selección costarricense mantuviera su permanencia en la categoría actual, revirtiendo la situación crítica que enfrentaba el equipo.
La reacción de la afición fue inmediata; Diario Extra indica que los jugadores salieron ovacionados del estadio Saprissa, mientras que CR Hoy señala que los seguidores han vuelto a creer en la tricolor. nacion.com detalló que Bryan Ruiz realizó ajustes en la convocatoria, dejando fuera a jugadores que habían sido titulares previamente para este encuentro. El equipo ahora se mantiene en la estructura competitiva de la Nations League tras asegurar el resultado frente a Haití.
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Cobertura (5)
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado principal del partido?
Costa Rica derrotó a Haití, logrando así evitar el descenso a la Liga B de la Nations League.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El partido se disputó en el estadio Saprissa.
¿Quién realizó los cambios en la alineación?
Bryan Ruiz fue el encargado de definir los jugadores que quedaron fuera para el partido contra Haití.
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