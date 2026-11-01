Golden State Valkyries ganan su primer campeonato de la WNBA

Las Golden State Valkyries han hecho historia al ganar su primer campeonato de la WNBA en su segundo año de existencia, un logro alcanzado tras vencer 68-63 a las Dream en el séptimo juego de las finales, según la cobertura de AP News, CNN en Español y ESPN Deportes. El camino hacia el título incluyó momentos de alta tensión competitiva, evidenciado por el resultado previo de 80-69 donde las Dream vencieron para forzar ese séptimo juego definitivo.

A la par de la definición del campeonato, la cobertura también registró reacciones sobre jugadas de Angel Reese durante las finales y el desempeño de Gabby Williams guiando al cetro de las Valkyries. Los reportes actuales confirman la coronación de las Valkyries en su segunda campaña, mientras la cobertura no detalla los próximos compromisos del equipo ni los movimientos futuros de las jugadoras mencionadas en el cierre de la temporada.