Golden State Valkyries ganan su primer campeonato de la WNBA
Las Golden State Valkyries conquistan su primer campeonato de la WNBA en su segundo año de existencia tras un disputado séptimo juego.
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El resumen
Las Golden State Valkyries han hecho historia al ganar su primer campeonato de la WNBA en su segundo año de existencia, un logro alcanzado tras vencer 68-63 a las Dream en el séptimo juego de las finales, según la cobertura de AP News, CNN en Español y ESPN Deportes. El camino hacia el título incluyó momentos de alta tensión competitiva, evidenciado por el resultado previo de 80-69 donde las Dream vencieron para forzar ese séptimo juego definitivo.
A la par de la definición del campeonato, la cobertura también registró reacciones sobre jugadas de Angel Reese durante las finales y el desempeño de Gabby Williams guiando al cetro de las Valkyries. Los reportes actuales confirman la coronación de las Valkyries en su segunda campaña, mientras la cobertura no detalla los próximos compromisos del equipo ni los movimientos futuros de las jugadoras mencionadas en el cierre de la temporada.
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Cobertura (5)
- Las Valkyries de Golden State hacen historia con su primer título de la WNBA en el segundo año de existencia del equipo CNN en Español · hace 5 h
- Dream vence 80-69 a Valkyries para forzar el 7mo juego de las finales de la WNBA Chicago Tribune · hace 5 h
- Casual basketball fans gobsmacked at horrible Angel Reese highlights from an actual WNBA Finals game Fox News · hace 5 h
- Gabby Williams guía a Valkyries a cetro de la WNBA en 2da campaña. Vencen 68-63 a Dream en 7mo juego AP News · hace 5 h
- Golden State Valkyries ganan su primer campeonato de la WNBA ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo ganó el campeonato de la WNBA?
Las Golden State Valkyries ganaron el campeonato de la WNBA.
¿En qué año de existencia el equipo logró el título?
El equipo logró el título en su segundo año de existencia.
¿Cuál fue el marcador del séptimo juego de las finales?
Las Valkyries vencieron 68-63 a las Dream en el séptimo juego.
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