A'ja Wilson gana su quinto premio MVP de la WNBA y establece un récord

Este reconocimiento llega acompañado de menciones sobre su entrada en la conversación de Michael Jordan, mientras que la cobertura también señala que Caitlin Clark quedó fuera de 19 papeletas de votación a pesar de registrar una temporada histórica. La información publicada hasta el momento no detalla cuáles serán los siguientes pasos de la deportista ni los detalles completos de las votaciones más allá de los datos ya divulgados por los medios.