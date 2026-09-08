Gala Montes vuelve a La Casa de los Famosos México 2026 ¿Quién es ella?

Los medios Infobae y Yahoo en Español anuncian su ingreso como una nueva etapa para la figura pública, que reaparece en el programa después de su salida anterior. Rosa María Noguerón rompió el silencio sobre la decisión de la producción al explicar que el objetivo era “sumar” a Gala al elenco. Además, se informó que la propia Gala aceptó la invitación de forma voluntaria, pese a las advertencias de su madre, quien criticó la prioridad del rating sobre el bienestar humano. Algunos medios enfocan la cobertura en la salud mental de la concursante.

El Nuevo Día y Listín Diario citan a Poncho de Nigris diciendo que Gala está “a nada de un brote psicótico”, mientras que la madre de la participante, en declaraciones a MILENIO, exigió que la humanidad prevalezca sobre el rating. En contraste, Mediotiempo y Las Estrellas describen su salida anterior como voluntaria y destacan un mensaje de ayuda que la joven publicó antes de entrar, sin confirmar un diagnóstico. El futuro de Gala dentro de La Casa genera expectativas entre los televidentes. Asimismo, Yahir, Ese y Gema han expresado su opinión sobre sus intenciones, según informes de Las Estrellas.

Los analistas del programa vigilan si la presencia de la participante alterará la dinámica del reality y cómo responderá la audiencia a los episodios próximos. Aún no se dispone de información clara sobre los posibles apoyos psicológicos que recibirá Gala durante su estadía, ni sobre las medidas que la producción implementará para evitar situaciones de riesgo. Por ello, permanece incierta la evolución del bienestar de la concursante y el impacto de su reingreso en la audiencia.