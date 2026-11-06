Muere a los 52 años el chileno Sebastián Lelio, ganador de un Óscar por "Una mujer fantástica"
El cine chileno pierde a Sebastián Lelio, director ganador del Óscar por Una mujer fantástica, a los 52 años.
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Respuestas rápidas
¿Quién era Sebastián Lelio?
Era un cineasta chileno ganador de un premio Óscar por su película Una mujer fantástica y director de producciones como Gloria.
¿A qué edad falleció Sebastián Lelio?
Falleció a los 52 años.
¿Qué instituciones investigan su muerte?
La Fiscalía Oriente instruyó diligencias por el fallecimiento del director.
🌍 Propagación entre idiomas
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El resumen
Lelio era reconocido internacionalmente tras haber ganado el premio Óscar por su obra Una mujer fantástica, además de dirigir reconocidas producciones como Gloria. La Fiscalía Oriente instruyó diversas diligencias en relación con el fallecimiento del cineasta, de acuerdo con la información difundida por BioBioChile.
La noticia de su muerte generó una amplia cobertura en medios de comunicación de distintos países, incluyendo a La Tercera, CNN Chile, EL PAÍS, Laredo Morning Times, Houston Chronicle y Listín Diario. Hasta el momento, la cobertura periodística no especifica las causas exactas de su muerte ni los detalles sobre los procedimientos ordenados por la fiscalía chilena, quedando pendientes nuevos antecedentes sobre el caso.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 5 min.
Cobertura (7)
- A los 52 años muere Sebastián Lelio, director de Una Mujer Fantástica y Gloria La Tercera · hace 5 h
- Fallece el cineasta chileno galardonado con el Oscar Sebastian Lelio Laredo Morning Times · hace 5 h
- Fiscalía Oriente instruye diligencias por muerte de director chileno Sebastián Lelio BioBioChile · hace 5 h
- Murió el director de cine chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar por “Una mujer fantástica” CNN Chile · hace 5 h
- Muere a los 52 años el director chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar por ‘Una mujer fantástica’ EL PAÍS · hace 5 h
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- Muere a los 52 años el chileno Sebastián Lelio, ganador de un Óscar por "Una mujer fantástica" Listín Diario · hace 5 h
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