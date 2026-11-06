Muere a los 52 años el chileno Sebastián Lelio, ganador de un Óscar por "Una mujer fantástica"

El cine chileno pierde a Sebastián Lelio, director ganador del Óscar por Una mujer fantástica, a los 52 años.

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La Fiscalía Oriente instruyó diligencias por el fallecimiento del director.

Era un cineasta chileno ganador de un premio Óscar por su película Una mujer fantástica y director de producciones como Gloria.

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🇪🇸 Espanol 6 nov, 22:09 UTC 🇫🇷 Frances 6 nov, 19:47 UTC · franceinfo

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