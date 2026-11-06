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Muere a los 52 años el chileno Sebastián Lelio, ganador de un Óscar por "Una mujer fantástica"

El cine chileno pierde a Sebastián Lelio, director ganador del Óscar por Una mujer fantástica, a los 52 años.

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  • Clave informativa: Muere a los 52 años el chileno Sebastián Lelio, ganador de un Óscar por "Una mujer fantástica"
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Respuestas rápidas

¿Quién era Sebastián Lelio?

Era un cineasta chileno ganador de un premio Óscar por su película Una mujer fantástica y director de producciones como Gloria.

¿A qué edad falleció Sebastián Lelio?

Falleció a los 52 años.

¿Qué instituciones investigan su muerte?

La Fiscalía Oriente instruyó diligencias por el fallecimiento del director.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances2.4 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 6 nov, 22:09 UTC
🇫🇷 Frances 6 nov, 19:47 UTC · franceinfo

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Lelio era reconocido internacionalmente tras haber ganado el premio Óscar por su obra Una mujer fantástica, además de dirigir reconocidas producciones como Gloria. La Fiscalía Oriente instruyó diversas diligencias en relación con el fallecimiento del cineasta, de acuerdo con la información difundida por BioBioChile.

La noticia de su muerte generó una amplia cobertura en medios de comunicación de distintos países, incluyendo a La Tercera, CNN Chile, EL PAÍS, Laredo Morning Times, Houston Chronicle y Listín Diario. Hasta el momento, la cobertura periodística no especifica las causas exactas de su muerte ni los detalles sobre los procedimientos ordenados por la fiscalía chilena, quedando pendientes nuevos antecedentes sobre el caso.

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Sebastián Lelio Cine chileno Una mujer fantástica Óscar Fiscalía Oriente

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