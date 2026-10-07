¿Será la entrega del Oscar 2027 la más 'queer' de la historia?

En la cobertura actual sobre la posible carrera hacia los premios, la película La bola negra y los directores Los Javis generan atención por aspirar a categorías principales como Mejor película, además de la nominación histórica para dúos de directores. Medios como Vanity Fair España, El Mundo, El Periódico, Semana y CNN en Español señalan el rendimiento de la producción y su recepción ante la crítica estadounidense, vinculándola con la presencia LGTBIQ+ en los galardones y la estrategia de Netflix.

La información disponible todavía no especifica detalles concretos sobre los resultados definitivos de la próxima edición de los premios ni confirma el alcance total de sus nominaciones oficiales.