Dura caída de Argentina XV frente a Inglaterra A: un mal resultado, una experiencia necesaria

59-24 fue el marcador final tras la caída de Argentina XV frente a Inglaterra A en Bath. El resultado se produce en un contexto de ajustes en la plantilla, donde ESPN señala la incorporación de un jugador de Los Pumas al plantel.

La cobertura de La Nación califica el resultado como malo pero describe la derrota como una experiencia necesaria. Por su parte, Presente Noticias destaca el debut internacional de Enzo Ocampo, jugador bolivarense, con la camiseta de Argentina XV.

Existe una discrepancia en la identificación del equipo derrotado, ya que El Diario del centro del país refiere la caída como de Los Pumas, mientras que el resto de las fuentes especifica que se trató de Argentina XV. No se detallan las razones tácticas del marcador ni los próximos encuentros del calendario.