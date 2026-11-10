Tragedia vial: una docena de muertos, 90 autos chocados y 50 heridos en el mayor accidente de tráfico en este país de Europa
Un choque múltiple en una autopista búlgara bajo densa niebla deja al menos 11 muertos y decenas de heridos, con cifras que varían según la fuente.
- Clave informativa: Tragedia vial: una docena de muertos, 90 autos chocados y 50 heridos en el mayor accidente de tráfico en este país de Europa
- Punto central: Un choque múltiple en una autopista búlgara bajo densa niebla deja al menos 11 muertos y decenas de heridos, con cifras que varían según la fuente.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 5 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
El resumen
Un accidente en cadena involucró entre 50 y 90 vehículos en una autopista de Bulgaria envuelta en niebla, resultando en al menos 11 fallecidos y entre 48 y 50 heridos, según los primeros reportes. Las víctimas y los conductores atrapados son quienes enfrentan la pérdida inmediata, mientras los servicios de emergencia trabajan en el rescate y la identificación.
The Morning Call, AP News y EL PAÍS reportan 12 muertos, mientras Clarín e Infobae confirman 11; La Prensa Gráfica eleva a 90 los vehículos siniestrados frente a los 86 de Clarín o el "medio centenar" de EL PAÍS. La niebla densa es el factor común citado por todas las fuentes como detonante de la colisión en cadena.
Las cifras oficiales definitivas de víctimas mortales, heridos graves y vehículos implicados permanecen pendientes de confirmación por las autoridades búlgaras, al igual que las causas exactas del inicio del siniestro y el estado de la vía en el momento del impacto.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (7)
- Al menos 12 muertos y decenas de heridos en choques en una autopista con niebla en Bulgaria Hartford Courant · hace 7 h
- Al menos 12 muertos y decenas de heridos en choques en una autopista con niebla en Bulgaria The Morning Call · hace 7 h
- Impactante choque múltiple en Bulgaria: ya hay 11 muertos y 86 vehículos involucrados Clarin.com · hace 7 h
- Tragedia bajo la niebla en Bulgaria: al menos 11 muertos y 48 heridos en un choque múltiple en una autopista Infobae · hace 7 h
- Un accidente múltiple con medio centenar de vehículos causa al menos 12 muertos en una autopista de Bulgaria EL PAÍS · hace 7 h
- Al menos 12 muertos y decenas de heridos en choques en una autopista con niebla en Bulgaria AP News · hace 7 h
- Tragedia vial: una docena de muertos, 90 autos chocados y 50 heridos en el mayor accidente de tráfico en este país de Europa La Prensa Gráfica · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas víctimas mortales hay confirmadas?
Las fuentes difieren: The Morning Call, AP News y EL PAÍS hablan de 12 muertos; Clarín e Infobae reportan 11. La cifra oficial final no ha sido unificada.
¿Qué provocó el accidente?
Todas las coberturas coinciden en que la densa niebla en la autopista fue el factor desencadenante de la colisión múltiple en cadena.
¿Cuántos vehículos estuvieron involucrados?
Los reportes varían entre 50 (EL PAÍS), 86 (Clarín) y 90 (La Prensa Gráfica). No hay un conteo oficial único publicado hasta el momento.
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Los ataques con drones rusos convierten al mar Negro en la vía marítima más mortífera del mundo
Los ataques con drones rusos posicionan al mar Negro como la ruta marítima más mortífera tras el hundimiento de una embarcación griega.
Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova
Iliana Yotova se convierte en la primera presidenta de Bulgaria tras ganar la segunda vuelta electoral.
Fallece influencer brasileña de 27 años en un accidente de tránsito
La comunidad digital lamenta la muerte de la influencer brasileña Anna Clara Rocha, quien falleció a los 27 años en un accidente de tránsito.