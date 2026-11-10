Tragedia vial: una docena de muertos, 90 autos chocados y 50 heridos en el mayor accidente de tráfico en este país de Europa

Un accidente en cadena involucró entre 50 y 90 vehículos en una autopista de Bulgaria envuelta en niebla, resultando en al menos 11 fallecidos y entre 48 y 50 heridos, según los primeros reportes. Las víctimas y los conductores atrapados son quienes enfrentan la pérdida inmediata, mientras los servicios de emergencia trabajan en el rescate y la identificación.

The Morning Call, AP News y EL PAÍS reportan 12 muertos, mientras Clarín e Infobae confirman 11; La Prensa Gráfica eleva a 90 los vehículos siniestrados frente a los 86 de Clarín o el "medio centenar" de EL PAÍS. La niebla densa es el factor común citado por todas las fuentes como detonante de la colisión en cadena.

Las cifras oficiales definitivas de víctimas mortales, heridos graves y vehículos implicados permanecen pendientes de confirmación por las autoridades búlgaras, al igual que las causas exactas del inicio del siniestro y el estado de la vía en el momento del impacto.