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Tragedia vial: una docena de muertos, 90 autos chocados y 50 heridos en el mayor accidente de tráfico en este país de Europa

Un choque múltiple en una autopista búlgara bajo densa niebla deja al menos 11 muertos y decenas de heridos, con cifras que varían según la fuente.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · Enfriándose
  • Clave informativa: Tragedia vial: una docena de muertos, 90 autos chocados y 50 heridos en el mayor accidente de tráfico en este país de Europa
  • Punto central: Un choque múltiple en una autopista búlgara bajo densa niebla deja al menos 11 muertos y decenas de heridos, con cifras que varían según la fuente.
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El resumen

Un accidente en cadena involucró entre 50 y 90 vehículos en una autopista de Bulgaria envuelta en niebla, resultando en al menos 11 fallecidos y entre 48 y 50 heridos, según los primeros reportes. Las víctimas y los conductores atrapados son quienes enfrentan la pérdida inmediata, mientras los servicios de emergencia trabajan en el rescate y la identificación.

The Morning Call, AP News y EL PAÍS reportan 12 muertos, mientras Clarín e Infobae confirman 11; La Prensa Gráfica eleva a 90 los vehículos siniestrados frente a los 86 de Clarín o el &quot;medio centenar&quot; de EL PAÍS. La niebla densa es el factor común citado por todas las fuentes como detonante de la colisión en cadena.

Las cifras oficiales definitivas de víctimas mortales, heridos graves y vehículos implicados permanecen pendientes de confirmación por las autoridades búlgaras, al igual que las causas exactas del inicio del siniestro y el estado de la vía en el momento del impacto.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Cuántas víctimas mortales hay confirmadas?

Las fuentes difieren: The Morning Call, AP News y EL PAÍS hablan de 12 muertos; Clarín e Infobae reportan 11. La cifra oficial final no ha sido unificada.

¿Qué provocó el accidente?

Todas las coberturas coinciden en que la densa niebla en la autopista fue el factor desencadenante de la colisión múltiple en cadena.

¿Cuántos vehículos estuvieron involucrados?

Los reportes varían entre 50 (EL PAÍS), 86 (Clarín) y 90 (La Prensa Gráfica). No hay un conteo oficial único publicado hasta el momento.

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Bulgaria accidente de tráfico niebla autopista víctimas mortales choque múltiple

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