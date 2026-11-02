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Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova

Iliana Yotova se convierte en la primera presidenta de Bulgaria tras ganar la segunda vuelta electoral.

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El resumen

La contienda electoral situó en el centro del debate la postura de la candidata respecto a Moscú, ya que la cobertura destaca su perfil como partidaria del diálogo con Rusia y su posición contraria a mantener la ayuda militar destinada a Ucrania. Diversos medios internacionales, entre ellos Yahoo, La Razón, Infobae, Demócrata, MONCLOA.COM y El Mundo, han seguido el proceso electoral y reportado las reacciones internacionales, incluyendo la celebración de la victoria por parte de Von der Leyen, quien llamó a una Bulgaria fuerte en una Europa fuerte.

La cobertura actual no detalla cuáles serán los pasos institucionales inmediatos ni los plazos para la asunción formal del cargo por parte de la nueva presidenta electa.

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Cobertura (14)

Respuestas rápidas

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Bulgaria?

La candidata socialista Iliana Yotova resultó vencedora en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

¿Qué postura internacional se asocia con Iliana Yotova?

Los titulares y reportes la señalan como partidaria del diálogo con Moscú y de cuestionar la ayuda militar a Ucrania.

¿Qué reacción institucional generó el resultado?

Von der Leyen celebró la victoria de Yotova y abogó por una Bulgaria fuerte dentro de una Europa fuerte.

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Iliana Yotova Bulgaria Elecciones Rusia Ucrania

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