La contienda electoral situó en el centro del debate la postura de la candidata respecto a Moscú, ya que la cobertura destaca su perfil como partidaria del diálogo con Rusia y su posición contraria a mantener la ayuda militar destinada a Ucrania. Diversos medios internacionales, entre ellos Yahoo, La Razón, Infobae, Demócrata, MONCLOA.COM y El Mundo, han seguido el proceso electoral y reportado las reacciones internacionales, incluyendo la celebración de la victoria por parte de Von der Leyen, quien llamó a una Bulgaria fuerte en una Europa fuerte.

La cobertura actual no detalla cuáles serán los pasos institucionales inmediatos ni los plazos para la asunción formal del cargo por parte de la nueva presidenta electa.