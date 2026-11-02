Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova
Iliana Yotova se convierte en la primera presidenta de Bulgaria tras ganar la segunda vuelta electoral.
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- Punto central: Iliana Yotova se convierte en la primera presidenta de Bulgaria tras ganar la segunda vuelta electoral.
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El resumen
La contienda electoral situó en el centro del debate la postura de la candidata respecto a Moscú, ya que la cobertura destaca su perfil como partidaria del diálogo con Rusia y su posición contraria a mantener la ayuda militar destinada a Ucrania. Diversos medios internacionales, entre ellos Yahoo, La Razón, Infobae, Demócrata, MONCLOA.COM y El Mundo, han seguido el proceso electoral y reportado las reacciones internacionales, incluyendo la celebración de la victoria por parte de Von der Leyen, quien llamó a una Bulgaria fuerte en una Europa fuerte.
La cobertura actual no detalla cuáles serán los pasos institucionales inmediatos ni los plazos para la asunción formal del cargo por parte de la nueva presidenta electa.
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Cobertura (14)
- Bulgaria elige a su primera presidenta: la socialista prorrusa Iliana Yotova arrasa con el 57,7 % de los votos Yahoo · hace 12 h
- Iliana Yotova, la nueva presidenta de Bulgaria que mira hacia Moscú La Razón · hace 12 h
- La socialista Iliana Iotova, gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bulgaria NR | Periodismo alternativo · hace 12 h
- Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova Infobae · hace 12 h
- Von der Leyen celebra la victoria de Yotova y llama a una Bulgaria fuerte en una Europa fuerte Demócrata · hace 12 h
- Iotova gana las elecciones de Bulgaria con el 52% y desafía la ayuda militar a Ucrania MONCLOA.COM · hace 12 h
- Yotova es la aparente ganadora del balotaje presidencial de Bulgaria, según los resultados iniciales CTPost · hace 12 h
- Conteo paralelo al 100% de "Myara" y "Alpha Research" БНР Новини · hace 12 h
- Yotova es la aparente ganadora del balotaje presidencial de Bulgaria, según los resultados iniciales San Antonio Express-News · hace 12 h
- Los deseosos de votar en Cracovia son más que en la primera vuelta БНР Новини · hace 12 h
- Iliana Iotova, partidaria del diálogo con Moscú, se proclama vencedora en las presidenciales de Bulgaria El Mundo · hace 12 h
- Partidaria de dialogar con Rusia gana balotaje presidencial en Bulgaria (sondeos a pie de urna) RFI · hace 12 h
- Yotova es la aparente ganadora del balotaje presidencial de Bulgaria, según los resultados iniciales The Morning Call · hace 12 h
- Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova Infobae · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Bulgaria?
La candidata socialista Iliana Yotova resultó vencedora en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.
¿Qué postura internacional se asocia con Iliana Yotova?
Los titulares y reportes la señalan como partidaria del diálogo con Moscú y de cuestionar la ayuda militar a Ucrania.
¿Qué reacción institucional generó el resultado?
Von der Leyen celebró la victoria de Yotova y abogó por una Bulgaria fuerte dentro de una Europa fuerte.
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