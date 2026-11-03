Los ataques con drones rusos convierten al mar Negro en la vía marítima más mortífera del mundo

El mar Negro se ha convertido en la vía marítima más mortífera del mundo tras una serie de ataques con drones rusos que han afectado a embarcaciones comerciales, incluyendo el hundimiento de un barco griego según reportes de CNN en Español y Vietnam.vn. La situación ha escalado al punto de que el primer ministro griego solicitó un alto el fuego mundial en el mar, mientras que Bulgaria implementó medidas extraordinarias para la navegación.

Los impactos de drones marinos también alcanzaron un barco de carga cerca de las costas búlgaras, lo que incrementa la presión sobre las líneas rojas de la OTAN en la región. La cobertura periodística indica que las autoridades y los países afectados evalúan los riesgos de seguridad en las aguas disputadas, sin que la información disponible detalle aún nuevas acciones específicas de respuesta por parte de la alianza militar.