Dua Lipa, Daddy Yankee, SZA y Tame Impala encabezarán el festival de Coachella 2027
Coachella 2027 anuncia a Dua Lipa, Daddy Yankee, SZA y Tame Impala como cabezas de cartel, marcando un giro pop-urbano en el festival californiano.
- Clave informativa: Dua Lipa, Daddy Yankee, SZA y Tame Impala encabezarán el festival de Coachella 2027
- Punto central: Coachella 2027 anuncia a Dua Lipa, Daddy Yankee, SZA y Tame Impala como cabezas de cartel, marcando un giro pop-urbano en el festival californiano.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes son los cabezas de cartel confirmados para Coachella 2027?
Dua Lipa, Daddy Yankee, SZA y Tame Impala encabezarán el festival según AP News, Billboard, CNN en Español y Rolling Stone en Español.
¿Qué artistas latinos o mexicanos aparecen en el line-up anunciado?
Daddy Yankee (Puerto Rico) como presentación especial, La Texana (Tijuana, México) como único proyecto mexicano confirmado, y Los Pibes Chorros (Argentina) representando cumbia villera.
¿Cuándo se celebrará Coachella 2027 y cuánto cuestan las entradas?
Las fechas exactas no se han publicado aún. Eje Central y Bloomberg Línea reportan paquetes de ultralujo desde US$35.000, pero los precios oficiales de boletos individuales y calendario de preventas no están confirmados.
El resumen
El festival de Coachella ha revelado su alineación principal para 2027 con cuatro cabezas de cartel que combinan pop global, reguetón, R&B contemporáneo y rock psicodélico. Dua Lipa, Daddy Yankee, SZA y Tame Impala encabezarán las noches del evento en el desierto de California, según confirman AP News, Billboard, CNN en Español y Rolling Stone en Español. El anuncio llega con más de un año de antelación, inusualmente temprano para un festival que suele guardar sus cartas hasta enero. La cobertura destaca la inclusión de Daddy Yankee como "presentación especial en el desierto" (El Nuevo Día), sugiriendo un formato distinto al de headliner tradicional. Billboard y LifeBoxset analizan el viraje programático: de Tool a Dua Lipa, el festival abandona su ADN rockero alternativo para abrazar el pop masivo y la música urbana latina.
Eje Central y Bloomberg Línea ya publican guías de costos, con paquetes de ultralujo que alcanzan los US$35.000. La representación mexicana genera debate. Milenio alerta de una "preocupante disminución de artistas nacionales" con solo un proyecto mexicano confirmado: La Texana, el tijuanense que El Imparcial y Diario de México presentan como la única apuesta azteca en el line-up. Rolling Stone en Español contrapesa con la inclusión de Los Pibes Chorros, llevando la cumbia villera argentina al escenario principal. Los organizadores no han detallado fechas exactas ni distribución por días, ni han confirmado si Daddy Yankee cerrará una jornada o tendrá un set especial intermedio.
La venta de boletos y paquetes de viaje ya aparece en coberturas de servicio, pero el calendario oficial de preventas permanece sin especificar. Lo que sigue: el anuncio completo del cartel día por día, la confirmación de horarios para los cabezas de cartel y la respuesta del mercado secundario de entradas. La apuesta por cuatro figuras de perfiles tan distintos probará si Coachella puede sostener su identidad de festival ecléctico mientras persigue la audiencia masiva del streaming global.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 49 min.
Cobertura (12)
- Él es “La Texana”, el tijuanense que llegará a Coachella 2027 El Imparcial · hace 20 h
- Daddy Yankee llegará a Coachella 2027 con presentación especial en el desierto El Nuevo Día · hace 20 h
- Dua Lipa, Tame Impala y SZA encabezarán el cartel de Coachella 2027 San Antonio Express-News · hace 20 h
- Dua Lipa, Tame Impala y SZA encabezan Coachella 2027, Daddy Yankee confirmado Billboard · hace 20 h
- Coachella 2027: ¿cuánto cuesta ir al festival en California? Estos son los precios de boletos, vuelos y hospedaje Eje Central · hace 20 h
- La Texana sigue soñando en grande: es el único proyecto mexicano en Coachella 2027 Diario de México · hace 20 h
- De Tool a Dua Lipa: los números detrás del cambio de Coachella LifeBoxset · hace 20 h
- Coachella 2027: ¿qué incluye el paquete de ultralujo de US$35.000 para vivir el festival? Bloomberg Línea · hace 20 h
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- La cumbia villera suena en Coachella: cómo llegaron Los Pibes Chorros al line-up de 2027 Rolling Stone en Español · hace 20 h
- Dua Lipa, Tame Impala y SZA encabezarán el cartel de Coachella 2027 AP News · hace 20 h
- Dua Lipa, Daddy Yankee, SZA y Tame Impala encabezarán el festival de Coachella 2027 CNN en Español · hace 20 h
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