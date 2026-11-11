Dua Lipa, Daddy Yankee, SZA y Tame Impala encabezarán el festival de Coachella 2027

El festival de Coachella ha revelado su alineación principal para 2027 con cuatro cabezas de cartel que combinan pop global, reguetón, R&B contemporáneo y rock psicodélico. Dua Lipa, Daddy Yankee, SZA y Tame Impala encabezarán las noches del evento en el desierto de California, según confirman AP News, Billboard, CNN en Español y Rolling Stone en Español. El anuncio llega con más de un año de antelación, inusualmente temprano para un festival que suele guardar sus cartas hasta enero. La cobertura destaca la inclusión de Daddy Yankee como "presentación especial en el desierto" (El Nuevo Día), sugiriendo un formato distinto al de headliner tradicional. Billboard y LifeBoxset analizan el viraje programático: de Tool a Dua Lipa, el festival abandona su ADN rockero alternativo para abrazar el pop masivo y la música urbana latina.

Eje Central y Bloomberg Línea ya publican guías de costos, con paquetes de ultralujo que alcanzan los US$35.000. La representación mexicana genera debate. Milenio alerta de una "preocupante disminución de artistas nacionales" con solo un proyecto mexicano confirmado: La Texana, el tijuanense que El Imparcial y Diario de México presentan como la única apuesta azteca en el line-up. Rolling Stone en Español contrapesa con la inclusión de Los Pibes Chorros, llevando la cumbia villera argentina al escenario principal. Los organizadores no han detallado fechas exactas ni distribución por días, ni han confirmado si Daddy Yankee cerrará una jornada o tendrá un set especial intermedio.

La venta de boletos y paquetes de viaje ya aparece en coberturas de servicio, pero el calendario oficial de preventas permanece sin especificar. Lo que sigue: el anuncio completo del cartel día por día, la confirmación de horarios para los cabezas de cartel y la respuesta del mercado secundario de entradas. La apuesta por cuatro figuras de perfiles tan distintos probará si Coachella puede sostener su identidad de festival ecléctico mientras persigue la audiencia masiva del streaming global.