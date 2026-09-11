La noche de Bvlgari en Nueva York: Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa se robaron todas las miradas
La noche de Bvlgari en Nueva York dejó al público más fascinado por los looks de Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa que por el brillo de sus joyas
Respuestas rápidas
¿Qué joya destacó en la gala según la cobertura?
Según Merca2.es, el modelo Serpenti Infinito de Bvlgari se presentó como un activo refugio y atrajo la atención de los asistentes.
¿Cómo describieron los medios los looks de las celebridades?
20Minutos resaltó el collar personalizado de Dua Lipa; LaSexta subrayó el total denim de Anne Hathaway; starnewskorea.com señaló la agenda intensa de Lisa y su estrellato global.
¿Qué indica la referencia a la joyería como refugio financiero?
La información de Merca2.es sugiere que la alta joyería de Bvlgari se percibe como una inversión alternativa que compite con el oro.
El resumen
A pesar de que la gala de Bvlgari en Nueva York se presentó como una vitrina de alta joyería, el público quedó más sorprendido por la audacia de los atuendos que por el brillo de las piezas. La inesperada atención se centró en cómo Dua Lipa, Anne Hathaway y la cantante Lisa lograron robar todas las miradas, creando una sensación de asombro que sobrepasó la expectativa de una noche de lujo.
Dua Lipa lució un collar personalizado descrito por 20Minutos como de valor incalculable, mientras Anne Hathaway, embarazada, optó por un total denim que LaSexta destacó como un giro radical. Lisa, cuya agenda incluyó la Semana de la Moda de Nueva York, el Festival de Cine de Toronto y una aparición en el programa de Jimmy Fallon, fue señalada por starnewskorea.com como una superestrella mundial en una sola semana.
Merca2.es explicó que el modelo Serpenti Infinito de Bvlgari se posiciona como un activo refugio frente al oro, subrayando el atractivo financiero de la alta joyería mostrada esa noche. La combinación de piezas de lujo y estilos provocativos alimentó la conversación en varios medios. ¿Continuará la marca utilizar eventos como este para mezclar moda arriesgada y estrategia de inversión?
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (7)
- De oro blanco y con un diamante de 30 quilates: así es el collar que Anne Hathaway llevó a la fiesta de Bvlgari 20Minutos · hace 17 h
- Bvlgari celebra Serpenti Infinito en Nueva York graziamagazine.com · hace 17 h
- Bvlgari Serpenti Infinito: por qué la alta joyería bate al oro como activo refugio Merca2.es · hace 17 h
- Lisa, de la Semana de la Moda de Nueva York al Festival de Cine de Toronto y al programa de Jimmy Fallon: una superestrella mundial en una semana [K-EYES] starnewskorea.com · hace 17 h
- Dua Lipa deslumbra en la fiesta Bvlgari con un collar personalizado de incalculable valor 20Minutos · hace 17 h
- Del total denim de Anne Hathaway embarazada al radical cambio de look de Jessica Chastain: los looks de las famosas en Nueva York LaSexta · hace 17 h
- La noche de Bvlgari en Nueva York: Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa se robaron todas las miradas Revista Semana · hace 17 h
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
De nuestra red
Tendencias relacionadas
‘Días de trueno’ regresa 38 años después: Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán la secuela
Tom Cruise y Anne Hathaway encabezan la esperada secuela de 'Días de trueno' tras 38 años, desatando polémicas y expectativas de box office.
United Airlines anuncia vuelo directo de Valencia a Nueva York con tres frecuencias semanales a partir de junio de 2027
United Airlines abrirá tres vuelos semanales Valencia‑Nueva York en junio 2027, conectando la Comunidad Valenciana con EE. UU.
El avión eléctrico más grande del mundo ya ha realizado su primer vuelo: solo ha gastado cinco dólares en electricidad
El avión eléctrico más grande del mundo ha completado su primer vuelo registrando un coste de electricidad de solo cinco dólares.
Anne Hathaway responde a quienes dicen que su embarazo es falso
Una foto con su barriguita bajo un halter top desata debate y confirma que Anne Hathaway está embarazada.
Se reportan tres casos sospechosos de tularemia en Nueva York
Se registran tres casos sospechosos de tularemia, conocida como fiebre del conejo o de las liebres, en Nueva York.
‘El diablo viste a la moda 2′ llegó a streaming: dónde ver la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep
La secuela 'El diablo viste a la moda 2' aterriza en Disney+ tras su paso por cines, generando una estrategia híbrida entre visionado digital y experiencias.