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La noche de Bvlgari en Nueva York: Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa se robaron todas las miradas

La noche de Bvlgari en Nueva York dejó al público más fascinado por los looks de Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa que por el brillo de sus joyas

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¿Qué joya destacó en la gala según la cobertura?

Según Merca2.es, el modelo Serpenti Infinito de Bvlgari se presentó como un activo refugio y atrajo la atención de los asistentes.

¿Cómo describieron los medios los looks de las celebridades?

20Minutos resaltó el collar personalizado de Dua Lipa; LaSexta subrayó el total denim de Anne Hathaway; starnewskorea.com señaló la agenda intensa de Lisa y su estrellato global.

¿Qué indica la referencia a la joyería como refugio financiero?

La información de Merca2.es sugiere que la alta joyería de Bvlgari se percibe como una inversión alternativa que compite con el oro.

El resumen

A pesar de que la gala de Bvlgari en Nueva York se presentó como una vitrina de alta joyería, el público quedó más sorprendido por la audacia de los atuendos que por el brillo de las piezas. La inesperada atención se centró en cómo Dua Lipa, Anne Hathaway y la cantante Lisa lograron robar todas las miradas, creando una sensación de asombro que sobrepasó la expectativa de una noche de lujo.

Dua Lipa lució un collar personalizado descrito por 20Minutos como de valor incalculable, mientras Anne Hathaway, embarazada, optó por un total denim que LaSexta destacó como un giro radical. Lisa, cuya agenda incluyó la Semana de la Moda de Nueva York, el Festival de Cine de Toronto y una aparición en el programa de Jimmy Fallon, fue señalada por starnewskorea.com como una superestrella mundial en una sola semana.

Merca2.es explicó que el modelo Serpenti Infinito de Bvlgari se posiciona como un activo refugio frente al oro, subrayando el atractivo financiero de la alta joyería mostrada esa noche. La combinación de piezas de lujo y estilos provocativos alimentó la conversación en varios medios. ¿Continuará la marca utilizar eventos como este para mezclar moda arriesgada y estrategia de inversión?

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