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Muere Regina Torné a los 82 años: ¿de qué falleció la actriz de ‘Como agua para chocolate’?

Regina Torné murió a los 82 años; la causa de su fallecimiento sigue sin precisarse en la cobertura publicada.

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Respuestas rápidas

¿De qué falleció Regina Torné?

La cobertura publicada no precisa la causa de su fallecimiento. Récord y sdpnoticias centran sus notas en este punto.

¿Qué edad tenía Regina Torné al morir?

Tenía 82 años. La ANDA confirmó su muerte, según recoge Yahoo en Español Vida y Estilo.

¿Qué papeles la hicieron famosa?

Se le recuerda por Mamá Elena en ‘Como agua para chocolate’, y también por su participación en ‘La Loba’ y ‘El Chavo del 8’.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues3.4 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 12 nov, 05:09 UTC
🇧🇷 Portugues 12 nov, 01:45 UTC · Extra online

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

La actriz es recordada por su papel de Mamá Elena en ‘Como agua para chocolate’. El foco de la atención está en las preguntas sobre su muerte. Récord y sdpnoticias abordan de forma explícita de qué falleció Torné, mientras que Milenio, TV Azteca, Univision y Yahoo en Español Vida y Estilo destacan su trayectoria en ‘Como agua para chocolate’, ‘La Loba’ y ‘El Chavo del 8’.

La confirmación de la ANDA es el dato institucional que respalda el anuncio. Con su fallecimiento, se pierde una de las primeras actores de la televisión mexicana y una intérprete asociada a papeles memorables de telenovelas y series. La cobertura publicada no precisa la causa de muerte ni details adicionales sobre su funeral o legado.

Lo que se espera en los próximos días es que la información sobre su fallecimiento se complete y se determine si habrá actos de homenaje oficiales.

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Regina Torné ANDA Como agua para chocolate La Loba El Chavo del 8 televisión mexicana

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