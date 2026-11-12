Muere Regina Torné a los 82 años: ¿de qué falleció la actriz de ‘Como agua para chocolate’?

La actriz es recordada por su papel de Mamá Elena en ‘Como agua para chocolate’. El foco de la atención está en las preguntas sobre su muerte. Récord y sdpnoticias abordan de forma explícita de qué falleció Torné, mientras que Milenio, TV Azteca, Univision y Yahoo en Español Vida y Estilo destacan su trayectoria en ‘Como agua para chocolate’, ‘La Loba’ y ‘El Chavo del 8’.

La confirmación de la ANDA es el dato institucional que respalda el anuncio. Con su fallecimiento, se pierde una de las primeras actores de la televisión mexicana y una intérprete asociada a papeles memorables de telenovelas y series. La cobertura publicada no precisa la causa de muerte ni details adicionales sobre su funeral o legado.

Lo que se espera en los próximos días es que la información sobre su fallecimiento se complete y se determine si habrá actos de homenaje oficiales.