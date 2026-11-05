De qué murió María Alicia Delgado, actriz y comediante de “Odisea Burbujas”, “Derbez en cuando” y otras queridas producciones

A los 77 años de edad falleció la reconocida actriz y comediante María Alicia Delgado, según confirman diversos medios nacionales y de entretenimiento como El Financiero, Infobase, Milenio, Univision y Las Estrellas. La trayectoria de la intérprete abarcó producciones muy queridas por el público como Odisea Burbujas, Derbez en cuando, Amorcito corazón y Sabor a ti, consolidándola como una figura emblemática de la comedia y la televisión en México.

Famosos, producciones televisivas y colegas del medio artístico han reaccionado a la noticia expresando emotivas despedidas y mensajes de condolencia, mientras que coberturas especiales recuerdan momentos clave de su vida personal, incluyendo la historia de su hijo. La información disponible en los reportes actuales se centra en confirmar su deceso y las reacciones del gremio artístico, sin detallar por el momento los motivos exactos o las causas de su muerte.