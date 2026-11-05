De qué murió María Alicia Delgado, actriz y comediante de “Odisea Burbujas”, “Derbez en cuando” y otras queridas producciones
La televisión mexicana está de luto tras el fallecimiento de la actriz y comediante María Alicia Delgado a los 77 años.
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Respuestas rápidas
¿Quién fue María Alicia Delgado?
Fue una actriz y comediante mexicana conocida por su participación en producciones como Odisea Burbujas, Derbez en cuando y Amorcito corazón.
¿Qué edad tenía al morir?
Tenía 77 años de edad según la información reportada por medios como El Financiero y La Prensa.mx.
¿Qué se sabe sobre las causas de su muerte?
Las coberturas actuales no especifican las causas exactas ni los detalles de su fallecimiento.
El resumen
A los 77 años de edad falleció la reconocida actriz y comediante María Alicia Delgado, según confirman diversos medios nacionales y de entretenimiento como El Financiero, Infobase, Milenio, Univision y Las Estrellas. La trayectoria de la intérprete abarcó producciones muy queridas por el público como Odisea Burbujas, Derbez en cuando, Amorcito corazón y Sabor a ti, consolidándola como una figura emblemática de la comedia y la televisión en México.
Famosos, producciones televisivas y colegas del medio artístico han reaccionado a la noticia expresando emotivas despedidas y mensajes de condolencia, mientras que coberturas especiales recuerdan momentos clave de su vida personal, incluyendo la historia de su hijo. La información disponible en los reportes actuales se centra en confirmar su deceso y las reacciones del gremio artístico, sin detallar por el momento los motivos exactos o las causas de su muerte.
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Cobertura (9)
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