Querida actriz de ‘El chavo del 8’ fue ingresada de emergencia al hospital

La actriz Rosita Bouchot, reconocida por su participación en la recordada serie 'El Chavo del 8' donde interpretó a 'Paty', fue ingresada de emergencia a un hospital para ser sometida a una cirugía. Tras su ingreso al quirófano, la propia actriz compartió una fotografía desde el centro médico y solicitó públicamente a sus seguidores que oren por ella, lo que desató una rápida reacción de preocupación entre sus fanáticos y diversos medios de comunicación.

Diversos portales informativos, incluyendo a El Heraldo de México, NTN24, rpp.pe, Revista Semana, El Informador, TVNotas, Pulso Diario San Luis y Univision, han dado seguimiento al caso para informar sobre la situación de salud de la intérprete. La cobertura actual se limita a registrar su ingreso hospitalario, la intervención quirúrgica y su solicitud de oraciones, mientras se espera que trasciendan nuevos detalles oficiales sobre su evolución médica en los próximos reportes.