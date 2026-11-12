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Premios Latin Grammy 2026: presentadores, actuaciones, horario y cómo ver en vivo por televisión e internet

La edición 27 de los Latin Grammy genera expectativa con nominaciones, tributos y detalles de transmisión en vivo.

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Respuestas rápidas

¿Quiénes lideran las nominaciones de los Latin Grammy 2026?

Los artistas que lideran las nominaciones son Karol G, Rosalía, Juanes, Feid y Jorge Drexler.

¿Quién participará como presentadora en la ceremonia?

Camila Cabello será presentadora en la edición número 27 de los premios.

¿A quién se le rinde tributo en esta edición?

La gala rinde tributo a Daddy Yankee.

El resumen

La edición 27 de los Latin Grammy reúne a la industria musical con Karol G, Rosalía, Juanes, Feid y Jorge Drexler liderando las nominaciones y la gala, según la cobertura de medios como CNN en Español, Billboard, El País y Univision. La ceremonia incluye la participación de Camila Cabello como presentadora y rinde un tributo especial a Daddy Yankee, mientras se destacan el impacto de la música mexicana y las actuaciones en vivo previstas para el evento.

Las opciones de transmisión y el horario para seguir el evento por televisión e internet son detallados por diversas plataformas, incluyendo Univision, DGO y portales especializados. Los reportes actuales no especifican la lista completa y definitiva de todas las actuaciones musicales ni los detalles de cada segmento de la gala.

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