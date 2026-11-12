Premios Latin Grammy 2026: presentadores, actuaciones, horario y cómo ver en vivo por televisión e internet

La edición 27 de los Latin Grammy reúne a la industria musical con Karol G, Rosalía, Juanes, Feid y Jorge Drexler liderando las nominaciones y la gala, según la cobertura de medios como CNN en Español, Billboard, El País y Univision. La ceremonia incluye la participación de Camila Cabello como presentadora y rinde un tributo especial a Daddy Yankee, mientras se destacan el impacto de la música mexicana y las actuaciones en vivo previstas para el evento.

Las opciones de transmisión y el horario para seguir el evento por televisión e internet son detallados por diversas plataformas, incluyendo Univision, DGO y portales especializados. Los reportes actuales no especifican la lista completa y definitiva de todas las actuaciones musicales ni los detalles de cada segmento de la gala.