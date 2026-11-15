De héroe a villano, Downey Jr. revela cómo encontró su lugar como Doctor Doom en el nuevo Avengers
Robert Downey Jr. asume el rol de Doctor Doom en Avengers: Doomsday y se aclara su relación con Tony Stark.
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El resumen
Robert Downey Jr. ha revelado cómo encontró su lugar en la transición de héroe a villano para la nueva entrega de los Vengadores, un proceso que le tomó tiempo asumir como el enemigo de los héroes. La cobertura de medios especializados como Expreso, Infobae, Yahoo en Español Vida y Estilo y IGN España ha desvelado detalles clave sobre la producción.
Kevin Feige ha aclarado el mayor misterio al confirmar que Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en la película. Asimismo, los reportes señalan paralelismos en la estructura de la historia, indicando que el personaje llegará con las mismas apariciones que Thanos tuvo en Infinity War, consolidándose como una amenaza aterradora para los Vengadores.
En paralelo, el análisis previo al estreno incluye un repaso por cinco escenas post créditos que conectan directamente con la trama de esta entrega de Marvel, marcando el estado actual de las expectativas en torno al filme.
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Respuestas rápidas
¿Doctor Doom será una variante de Tony Stark?
No, Kevin Feige ha confirmado que Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark.
¿Cómo será la aparición del personaje en Avengers: Doomsday?
Las coberturas indican que tendrá las mismas apariciones que Thanos tuvo en Infinity War.
¿Qué se sabe sobre el proceso de Robert Downey Jr. para el papel?
El actor reveló cómo encontró su lugar tras tardar en asumir que encarnaría al enemigo de los Vengadores.
Cobertura (9)
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