El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ muestra por qué Doctor Doom es el gran villano de Marvel
La preventa de ‘Avengers: Doomsday’ genera incertidumbre en México mientras Marvel presenta su nuevo material.
Respuestas rápidas
¿Cuándo se lanzó el nuevo material de la película?
El lanzamiento del tráiler se produjo en el contexto del D23.
¿Qué se muestra en el nuevo avance?
Los avances muestran al personaje de Doctor Doom y su rol como villano principal, incluyendo frases como "Todos ustedes han vivido vidas robadas".
¿Qué situación genera dudas en México?
La preventa de la película ha desatado dudas entre los fanáticos locales y en San Luis sobre cuándo comenzará la venta de boletos.
El resumen
Los seguidores de Marvel en San Luis y distintas localidades de México enfrentan dudas e inquietudes respecto a la fecha de inicio de la preventa local para la película, desatando expectativas en la región. Este escenario surge tras el lanzamiento de un nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ desde el D23, difundido también en versión en español, y la aparición de un segundo avance que expone las motivaciones de Doctor Doom con la frase "Todos ustedes han vivido vidas robadas", destacando su rol como el gran antagonista según reflejan medios como Infobae, Las cosas que nos hacen felices, ixbt.games, KCH FM y El Sol de México.
La cobertura actual deja abierta la interrogante sobre cuándo se habilitarán de manera oficial los canales para adquirir las entradas anticipadas en el mercado mexicano.
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Cobertura (5)
- Preventa de Avengers: Doomsday desata dudas en México: ¿Cuándo llega la venta local? KCH FM · hace 5 h
- Marvel suelta un nuevo trailer en español de Vengadores Doomsday desde el D23 Las cosas que nos hacen felices · hace 5 h
- Fans de Marvel en San Luis se preparan para la posible preventa de Avengers: Doomsday El Sol de México · hace 5 h
- "Todos ustedes han vivido vidas robadas": se lanzó el segundo tráiler de "Avengers: Doctor Doom" ixbt.games · hace 5 h
- El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ muestra por qué Doctor Doom es el gran villano de Marvel Infobae · hace 5 h
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