Los seguidores de Marvel en San Luis y distintas localidades de México enfrentan dudas e inquietudes respecto a la fecha de inicio de la preventa local para la película, desatando expectativas en la región. Este escenario surge tras el lanzamiento de un nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ desde el D23, difundido también en versión en español, y la aparición de un segundo avance que expone las motivaciones de Doctor Doom con la frase "Todos ustedes han vivido vidas robadas", destacando su rol como el gran antagonista según reflejan medios como Infobae, Las cosas que nos hacen felices, ixbt.games, KCH FM y El Sol de México.

La cobertura actual deja abierta la interrogante sobre cuándo se habilitarán de manera oficial los canales para adquirir las entradas anticipadas en el mercado mexicano.