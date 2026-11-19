Fallece humorista cubano Daniel Hernández Rodríguez, conocido popularmente por "Electricitio"
El humor cubano despide a Daniel Hernández Rodríguez, popularmente conocido como Electricitio.
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El resumen
La cobertura de medios como Cubanoticias 360, Cuballama, OnCubaNews y CiberCuba reporta el fallecimiento del humorista cubano Daniel Hernández Rodríguez, ampliamente conocido por su personaje de Electricitio en el espacio Pateando la Lata. Su partida enluta al género en un mes marcado por la pérdida de tres figuras en un lapso de quince días.
Los reportes detallan el deceso sin precisar aún las causas ni las circunstancias exactas que rodearon su muerte, mientras las publicaciones especializadas recuerdan su trayectoria artística y su impacto en la televisión cubana. La cobertura actual no especifica los detalles sobre homenajes póstumos o reacciones de otros artistas del gremio.
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Cobertura (6)
- Fallece otro querido humorista cubano: adiós a Electricitio, de Pateando la lata Directorio Cubano · hace 5 h
- Muere el humorista Daniel Hernández, Electricitio, de “Pateando la Lata” Cubanoticias 360 · hace 5 h
- Muere el humorista Daniel Hernández, el “Electricitio” de Pateando la lata Cuballama · hace 5 h
- Muere el humorista cubano Daniel Hernández, el "Electricitio" de Pateando la lata OnCubaNews · hace 5 h
- Noviembre de luto para el humor cubano: tres figuras fallecen en apenas 15 días CiberCuba · hace 5 h
- Fallece humorista cubano Daniel Hernández Rodríguez, conocido popularmente por "Electricitio" CiberCuba · hace 5 h
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