Su carrera abarcó la radio, el teatro y la televisión, y fue recordado por programas como «Pateando la lata» y «A otro con ese cuento». Los medios coinciden en destacar su trayectoria como referente del humor y la comedia musical en Cuba, sin precisar aún las causas de su muerte ni los detalles de los homenajes fúnebres.

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