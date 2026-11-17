Fallece Juan Karlos “el Gordo”, referente del humor y la comedia musical cubana
A los 70 años, muere Juan Karlos “el Gordo”, referente del humor y la comedia musical cubana
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El resumen
Su carrera abarcó la radio, el teatro y la televisión, y fue recordado por programas como «Pateando la lata» y «A otro con ese cuento». Los medios coinciden en destacar su trayectoria como referente del humor y la comedia musical en Cuba, sin precisar aún las causas de su muerte ni los detalles de los homenajes fúnebres.
No hay información disponible sobre velorios, ceremonias públicas o posibles reconocimientos oficiales en su memoria.
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Respuestas rápidas
¿Quién era Juan Karlos “el Gordo”?
Era un actor, presentador y comediante musical cubano, referente del humor y la comedia musical en Cuba, con trayectoria en radio, teatro y televisión.
¿Cuándo falleció?
Falleció el 17 de noviembre de 2026, según los reportes publicados ese mismo día.
¿Por qué programas es recordado?
Es recordado por «Pateando la lata» y «A otro con ese cuento».
¿Se conocen las causas de su muerte?
La cobertura no especifica las causas de su fallecimiento.
Cobertura (7)
- Fallece el actor y humorista cubano Juan Karlos el Gordo Cuballama · hace 4 h
- «Lo recordaré siempre»: amigos y colegas despiden al humorista cubano Juan Karlos «El Gordo» CiberCuba · hace 4 h
- Adiós a Juan Karlos el Gordo: fallece destacado humorista cubano con una trayectoria que unió la radio, el teatro y la televisión Cuba en Miami · hace 4 h
- Fallece actor, presentador y comediante musical Juan Karlos «el Gordo» Tribuna de La Habana · hace 4 h
- Muere humorista Juan Karlos el Gordo, recordado por «Pateando la lata» y «A otro con ese cuento» CiberCuba · hace 4 h
- Fallece el humorista cubano Juan Karlos 'El Gordo' DIARIO DE CUBA · hace 4 h
- Fallece Juan Karlos “el Gordo”, referente del humor y la comedia musical cubana Cubadebate · hace 4 h
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