Fiscalía pide hasta diez años de cárcel para cuatro disidentes de Granma, según elTOQUE

La fiscalía solicitó penas de ocho y diez años de prisión para creadores y disidentes vinculados a espacios críticos como El4tico, detenidos en Holguín desde febrero, tras difundir contenidos contra el régimen cubano. La cobertura de medios como elTOQUE, CiberCuba, Cuballama y EL PAÍS Uruguay detalla que las acusaciones se sustentan en videos críticos, chats y recargas de celular, mientras la atención se centra en el alcance de estas medidas punitivas contra la libertad de expresión.