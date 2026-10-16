Fiscalía pide hasta diez años de cárcel para cuatro disidentes de Granma, según elTOQUE
Cuatro disidentes en Cuba enfrentan peticiones de hasta diez años de cárcel por criticar al gobierno en redes sociales.
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El resumen
La fiscalía solicitó penas de ocho y diez años de prisión para creadores y disidentes vinculados a espacios críticos como El4tico, detenidos en Holguín desde febrero, tras difundir contenidos contra el régimen cubano. La cobertura de medios como elTOQUE, CiberCuba, Cuballama y EL PAÍS Uruguay detalla que las acusaciones se sustentan en videos críticos, chats y recargas de celular, mientras la atención se centra en el alcance de estas medidas punitivas contra la libertad de expresión.
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Cobertura (4)
- Hasta 10 años de cárcel por criticar al gobierno de Cuba en redes: así castiga el régimen al disenso EL PAÍS Uruguay · hace 8 h
- Fiscalía pide 8 y 10 años de cárcel para los creadores de El4tico, presos en Holguín desde febrero Cuballama · hace 8 h
- Fiscalía pide hasta diez años de cárcel para disidentes de Granma por videos críticos, chats y recargas de celular elTOQUE · hace 8 h
- Fiscalía pide hasta diez años de cárcel para cuatro disidentes de Granma, según elTOQUE CiberCuba · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Qué penas solicita la fiscalía para los disidentes?
Las peticiones fiscales alcanzan hasta diez años de cárcel.
¿Dónde se encuentran detenidos los afectados?
Los creadores de El4tico están presos en Holguín desde febrero.
¿Qué elementos utiliza la fiscalía como evidencia?
El expediente incluye videos críticos, chats y recargas de celular.
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