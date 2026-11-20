JPMorgan Chase, Bank of America y Citibank han advertido que los titulares de cuentas responderán económicamente de cualquier error cometido por agentes de inteligencia artificial ajenos al banco que tengan permiso para mover dinero, según la cobertura de Infobae, Unite.AI, El Ecosistema Startup, DiarioBitcoin y TradingView publicada hoy mismo. La medida llega cuando proliferan asistentes autónomos capaces de ejecutar transferencias, pagos e inversiones sin supervisión humana directa.

Los artículos coinciden en que las entidades financieras están actualizando cláusulas de exención de responsabilidad y, en algunos casos, bloqueando el acceso a APIs de terceros alegando riesgos de seguridad y competencia desleal. TradingView añade que la prohibición de ciertos agentes también responde a la amenaza que suponen para los propios servicios de banca digital de los bancos.

Lo que no aclara la cobertura es cómo se verificará en la práctica si un fallo provino del agente o de la infraestructura del banco, ni qué marco regulatorio —si lo hay— limitará la traslación total del riesgo al consumidor.