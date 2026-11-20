Mastercard se pronunció tras ciberataque que sacude a uno de los bancos más grandes de Estados Unidos
Un ciberataque a proveedores externos expone datos de clientes de JPMorgan Chase, Visa y Mastercard.
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El resumen
JPMorgan Chase confirmó un ciberataque dirigido a sus proveedores externos, un incidente que también involucra la filtración de datos de clientes vinculados a Visa y Mastercard, según reportan múltiples medios internacionales y financieros. El hecho ocurrió a través de terceros proveedores, lo que generó que piratas informáticos pudieran haber obtenido información de los usuarios.
Ante esta situación, la entidad bancaria comenzó a ofrecer asistencia y adelantó que se pondrá en contacto directamente con los afectados, mientras que Mastercard ya emitió un pronunciamiento oficial sobre el suceso. La cobertura actual presenta coincidencias en señalar el origen del ataque en proveedores externos y la afectación conjunta a las principales redes de pago y al banco estadounidense, aunque los detalles específicos sobre el volumen total de la información comprometida varían según cada plataforma informativa.
Los reportes disponibles no especifican la identidad exacta de los proveedores vulnerados ni la magnitud total de las cuentas expuestas, por lo que la evolución del caso depende de las notificaciones directas que las instituciones realicen a los clientes.
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Cobertura (9)
- JPMorgan Chase confirma ciberataque a proveedores externos y posible exposición de datos de clientes WFMZ.com · hace 11 h
- JPMorganChase ofrece asistencia a clientes ante reportes por exposición de datos; esto dice el banco Univision · hace 11 h
- Un ciberataque a un proveedor de JPMorgan, Visa y Mastercard expone datos de clientes Yahoo Finanzas · hace 11 h
- JPMorgan confirma un ciberataque a sus proveedores que afecta a datos de clientes Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 11 h
- Reportan Visa y Mastercard filtración de datos de clientes Reforma · hace 11 h
- La institución dijo que se pondrá en contacto directamente con los clientes afectados ⬇ Facebook · hace 11 h
- Datos de clientes de Visa, Mastercard y JPMorgan filtrados en ciberataque Yahoo Finanzas · hace 11 h
- Chase Bank fue blanco de ciberataque y ‘piratas’ podrían haber obtenido información de clientes KKTV · hace 11 h
- Mastercard se pronunció tras ciberataque que sacude a uno de los bancos más grandes de Estados Unidos Revista Semana · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿Qué instituciones resultaron afectadas por el ciberataque?
Los reportes indican afectaciones que involucran a JPMorgan Chase, Visa y Mastercard a través de proveedores externos.
¿Qué medida anunció el banco tras el incidente?
JPMorganChase informó que ofrecerá asistencia a los clientes y se pondrá en contacto de manera directa con quienes resulten afectados.
¿Se conocen detalles sobre los autores o la cantidad de datos robados?
La cobertura actual no especifica la identidad de los piratas informáticos ni el volumen exacto de la información expuesta.
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