JPMorgan Chase confirmó un ciberataque dirigido a sus proveedores externos, un incidente que también involucra la filtración de datos de clientes vinculados a Visa y Mastercard, según reportan múltiples medios internacionales y financieros. El hecho ocurrió a través de terceros proveedores, lo que generó que piratas informáticos pudieran haber obtenido información de los usuarios.

Ante esta situación, la entidad bancaria comenzó a ofrecer asistencia y adelantó que se pondrá en contacto directamente con los afectados, mientras que Mastercard ya emitió un pronunciamiento oficial sobre el suceso. La cobertura actual presenta coincidencias en señalar el origen del ataque en proveedores externos y la afectación conjunta a las principales redes de pago y al banco estadounidense, aunque los detalles específicos sobre el volumen total de la información comprometida varían según cada plataforma informativa.

Los reportes disponibles no especifican la identidad exacta de los proveedores vulnerados ni la magnitud total de las cuentas expuestas, por lo que la evolución del caso depende de las notificaciones directas que las instituciones realicen a los clientes.