JPMorgan Chase, Visa y Mastercard confirmaron un ciberataque dirigido a sus proveedores externos, un incidente que resultó en la exposición de datos de sus clientes. La cobertura señala que una banda de hackers es acusada de filtrar la información robada, afectando directamente a entidades como Chase Bank.

La confirmación oficial detalla que la brecha se originó en sistemas de terceros y no directamente en la infraestructura interna de las compañías financieras. Medios como Infobae y La Nación recogen que piratas informáticos habrían obtenido la información confidencial de los usuarios durante el ataque.

La cobertura no especifica el volumen total de afectados ni el alcance exacto de los datos comprometidos en las plataformas de los proveedores externos.