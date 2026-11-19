JPMorgan Chase, Visa y Mastercard confirmaron un ciberataque a sus proveedores externos: el ataque expuso datos de sus clientes
JPMorgan Chase, Visa y Mastercard confirman un ciberataque a través de proveedores externos que expuso datos de clientes.
- Clave informativa: JPMorgan Chase, Visa y Mastercard confirmaron un ciberataque a sus proveedores externos: el ataque expuso datos de sus clientes
- Punto central: JPMorgan Chase, Visa y Mastercard confirman un ciberataque a través de proveedores externos que expuso datos de clientes.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 23 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
Cobertura (7)
- LO ÚLTIMO | Banco reporta ciberataque y advierte que ‘piratas’ informáticos podrían haber obtenido información de clientes ⬇ Facebook · hace 3 h
- El JP Morgan sufrió un hackeo y advirtió que los intrusos accedieron a datos de los clientes Página|12 · hace 3 h
- Un ciberataque sacude a JPMorgan Chase y podría haber expuesto datos de sus clientes La Nación · hace 3 h
- Acusan a una banda de hackers de filtrar datos de clientes de JPMorgan Chase Yahoo · hace 3 h
- Chase Bank blanco de ciberataque y ‘piratas’ podrían haber obtenido información de clientes KKTV · hace 3 h
- JPMorgan Chase confirma ciberataque a proveedores externos WPEC · hace 3 h
- JPMorgan Chase, Visa y Mastercard confirmaron un ciberataque a sus proveedores externos: el ataque expuso datos de sus clientes Infobae · hace 3 h
El resumen
JPMorgan Chase, Visa y Mastercard confirmaron un ciberataque dirigido a sus proveedores externos, un incidente que resultó en la exposición de datos de sus clientes. La cobertura señala que una banda de hackers es acusada de filtrar la información robada, afectando directamente a entidades como Chase Bank.
La confirmación oficial detalla que la brecha se originó en sistemas de terceros y no directamente en la infraestructura interna de las compañías financieras. Medios como Infobae y La Nación recogen que piratas informáticos habrían obtenido la información confidencial de los usuarios durante el ataque.
La cobertura no especifica el volumen total de afectados ni el alcance exacto de los datos comprometidos en las plataformas de los proveedores externos.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 47 min.
Respuestas rápidas
¿Qué empresas confirmaron el ciberataque?
JPMorgan Chase, Visa y Mastercard.
¿Cómo ocurrió la brecha de seguridad?
El ataque se produjo a través de proveedores externos de las entidades financieras.
¿Quiénes son los responsables señalados?
Una banda de hackers es acusada de filtrar los datos de los clientes.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Hackers atacan casi 200 páginas reconocidas para intentar robar datos bancarios
Cerca de 200 sitios web importantes sufrieron un ciberataque masivo destinado a robar datos bancarios y criptomonedas.
Miles de clientes de grandes bancos en Estados Unidos no pueden acceder a sus cuentas en línea
Miles de clientes en Estados Unidos sufren interrupciones y problemas de acceso en la banca en línea de grandes instituciones.
Francia culpa a Irán por un ciberataque "sin precedentes" contra refrigeradores de supermercados
Francia señala directamente a Irán como responsable de los recientes ciberataques contra los refrigeradores de supermercados.
Eliminan la visa a Israel para colombianos a partir del 1 de septiembre: visitantes de ese país tampoco requerirán visado para viajar a Colombia
A partir del 1 de septiembre, ciudadanos de Colombia e Israel podrán viajar entre ambos países sin necesidad de visa.
Campeón del mundo en 2010 con España pide ayuda a Trump para entrar a Estados Unidos
Joan Capdevila, campeón del mundo en 2010, solicita la intervención de Donald Trump tras serle denegado el acceso a Estados Unidos para la final del Mundial.
Lanza Farmacias Similares tarjeta de crédito del Dr. Simi
Farmacias Similares y Stori lanzan la tarjeta de crédito del Dr. Simi, un producto financiero enfocado en la salud y la inclusión.