Alavés vs Deportivo de A Coruña 21/11/2026, Alineaciones
El Alavés busca su primera victoria desde septiembre frente a un Deportivo de La Coruña pendiente de Aubameyang.
- Clave informativa: Alavés vs Deportivo de A Coruña 21/11/2026, Alineaciones
- Punto central: El Alavés busca su primera victoria desde septiembre frente a un Deportivo de La Coruña pendiente de Aubameyang.
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El resumen
El Alavés y el Deportivo de A Coruña se enfrentan en un partido clave donde el conjunto albiazul busca su primer triunfo desde el mes de septiembre y necesita una alegría en Mendizorroza. La cobertura informativa detalla las novedades en el once del Alavés, destacando la presencia de Denis Suárez, Abde y Jonny, así como el regreso del técnico Quique a la defensa de cinco centrales, según informan medios como El Correo y Mundo Deportivo.
Por parte del equipo gallego, la atención se centra en la situación de Aubameyang, mientras que el análisis previo también repasa el historial de enfrentamientos entre ambos clubes, el cual resulta muy positivo para los vitorianos según reflejan medios como Norte Exprés y Diario AS. La expectación por el encuentro incluye la consulta de horarios, seguimientos en directo y posibles alineaciones en diversas plataformas deportivas, quedando pendiente el desarrollo del encuentro para comprobar si el Alavés logra romper su racha negativa.
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Cobertura (9)
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- Alavés vs Deportivo de A Coruña 21/11/2026, Alineaciones Flashscore.es · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo se disputa el partido entre el Alavés y el Deportivo de A Coruña?
El encuentro está fijado para el 21 de noviembre de 2026.
¿Cuáles son las principales novedades en la alineación del Alavés?
El once albiazul cuenta con la presencia de Denis Suárez, Abde y Jonny, además del regreso a los cinco centrales por parte de Quique.
¿Cómo llega el Alavés a este encuentro?
El equipo busca su primer triunfo desde el mes de septiembre y quiere brindar una alegría a su afición en Mendizorroza.
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