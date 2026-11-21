El Alavés y el Deportivo de A Coruña se enfrentan en un partido clave donde el conjunto albiazul busca su primer triunfo desde el mes de septiembre y necesita una alegría en Mendizorroza. La cobertura informativa detalla las novedades en el once del Alavés, destacando la presencia de Denis Suárez, Abde y Jonny, así como el regreso del técnico Quique a la defensa de cinco centrales, según informan medios como El Correo y Mundo Deportivo.

Por parte del equipo gallego, la atención se centra en la situación de Aubameyang, mientras que el análisis previo también repasa el historial de enfrentamientos entre ambos clubes, el cual resulta muy positivo para los vitorianos según reflejan medios como Norte Exprés y Diario AS. La expectación por el encuentro incluye la consulta de horarios, seguimientos en directo y posibles alineaciones en diversas plataformas deportivas, quedando pendiente el desarrollo del encuentro para comprobar si el Alavés logra romper su racha negativa.