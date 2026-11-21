Posteriormente, las coberturas en vivo detallan la confirmación del once titular con el que el equipo nacional saldrá a la cancha, además de ofrecer información sobre el formato del torneo, el calendario de partidos y las opciones de transmisión para la audiencia. Las publicaciones actuales no registran contradicciones entre los distintos medios sobre el encuentro, centrándose de manera unánime en el seguimiento minuto a minuto del debut y en la antesala del partido en territorio catarí.