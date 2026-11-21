EN VIVO: la Sub-17 de Honduras confirma su 11 titular ante Serbia en el Mundial de Qatar
La selección Sub-17 de Honduras confirma su alineación titular para enfrentar a Serbia en el Mundial de Qatar.
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Cobertura (8)
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El resumen
Posteriormente, las coberturas en vivo detallan la confirmación del once titular con el que el equipo nacional saldrá a la cancha, además de ofrecer información sobre el formato del torneo, el calendario de partidos y las opciones de transmisión para la audiencia. Las publicaciones actuales no registran contradicciones entre los distintos medios sobre el encuentro, centrándose de manera unánime en el seguimiento minuto a minuto del debut y en la antesala del partido en territorio catarí.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Qué selección enfrenta a Honduras en el Mundial Sub-17?
Honduras se enfrenta a la selección de Serbia.
¿Dónde se disputa el Mundial Sub-17 según la cobertura?
El torneo se lleva a cabo en Catar.
¿Qué información adicional proporcionan los medios sobre el partido?
Los medios detallan el once titular confirmado, el formato de la competencia, las fechas y los canales para ver los partidos.
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