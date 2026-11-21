James Harden explota con 51 puntos y supera marca de Kobe
James Harden anota 51 puntos, supera a Kobe Bryant y lidera a los Cavaliers a una remontada sobre los Pacers
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- Punto central: James Harden anota 51 puntos, supera a Kobe Bryant y lidera a los Cavaliers a una remontada sobre los Pacers
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 21 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
Cobertura (7)
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- James Harden anota 51 puntos y lleva a Cleveland a vencer 128-119 a Indiana San Antonio Express-News · hace 3 h
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El resumen
James Harden anotó 51 puntos y superó la marca de Kobe Bryant, liderando a los Cleveland Cavaliers en una victoria de 128-119 sobre los Indiana Pacers. Los Cavaliers se recuperaron de una desventaja de 14 puntos para imponerse.
AhoraMismo.com, UNANIMO Deportes, Momento Deportivo RD, San Antonio Express-News y ESPN Deportes reportan el desempeño de Harden y el resultado del partido. La marca superada por Harden sitúa su actuación como la mejor con los Cavaliers hasta la fecha, según la cobertura disponible.
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Respuestas rápidas
¿Cuántos puntos anotó James Harden?
51 puntos.
¿Qué marca superó Harden?
La marca de Kobe Bryant.
¿Cuál fue el resultado del partido?
Cleveland Cavaliers 128, Indiana Pacers 119.
¿De cuántos puntos se recuperaron los Cavaliers?
De una desventaja de 14 puntos.
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