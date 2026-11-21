James Harden anotó 51 puntos y superó la marca de Kobe Bryant, liderando a los Cleveland Cavaliers en una victoria de 128-119 sobre los Indiana Pacers. Los Cavaliers se recuperaron de una desventaja de 14 puntos para imponerse.

AhoraMismo.com, UNANIMO Deportes, Momento Deportivo RD, San Antonio Express-News y ESPN Deportes reportan el desempeño de Harden y el resultado del partido. La marca superada por Harden sitúa su actuación como la mejor con los Cavaliers hasta la fecha, según la cobertura disponible.