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La Roma quiere que Endrick sea su emperador: pendiente de la decisión de Mourinho

Roma persigue a Endrick y deja la decisión final en manos de Mourinho, mientras el Madrid muestra resistencia.

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El resumen

La Roma ha dejado clara su intención de fichar al delantero brasileño Endrick, mientras la decisión final sobre su destino depende del entrenador José Mourinho. Según sport.es, el joven pasa la pretemporada sabiendo que su futuro está en juego, y Mundo Deportivo subraya que ya cuenta con un serio pretendiente en Italia.

Sports Illustrated recoge la intención de Endrick de convencer a Mourinho de que su permanencia en el club español es viable, y marca usa recuerda que la oferta romana está condicionada a la decisión del técnico. Los distintos medios no coinciden en la magnitud de la oferta ni en los plazos previstos; mientras algunos destacan la presión de Mourinho, otros resaltan la falta de declaraciones oficiales del Real Madrid.

Ningún artículo detalla los términos contractuales ni la respuesta concreta del club español. La principal incógnita sigue siendo la postura definitiva de Mourinho y si la resistencia del Real se traducirá en una venta o en la retención del jugador.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (86% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Qué clubes están involucrados en el posible traspaso de Endrick?

Según la cobertura, la A.S. Roma ha mostrado interés en fichar a Endrick y el Real Madrid es el club que actualmente posee al jugador.

¿Cuál es el papel de José Mourinho en esta negociación?

Mourinho, como entrenador del Real Madrid, tiene la última palabra sobre si el jugador permanece o se marcha, tal como indican varios medios.

¿Qué incertidumbres quedan sin resolver?

No se han divulgado los términos de la oferta ni la posición oficial del Real Madrid; la decisión de Mourinho aún está pendiente.

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