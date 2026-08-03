Vinicius regresó al Real Madrid y Mourinho ya tiene el fichaje que pidió

La reincorporación del jugador se produce en medio de un escenario marcado por diversos reportes periodísticos. La cobertura de ESPN Deportes señala la existencia de rumores sobre una posible salida del delantero del club blanco, mientras que SPORT apunta a una condición en torno a su renovación contractual.

A pesar de la situación y de los reportes sobre supuestas condiciones para renovar, la información publicada por Diario AS describe un contexto de calma para el futbolista bajo la tormenta mediática actual.