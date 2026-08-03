Vinicius regresó al Real Madrid y Mourinho ya tiene el fichaje que pidió
Vinícius Junior se incorpora a los entrenamientos del Real Madrid bajo las órdenes de Mourinho.
El resumen
La reincorporación del jugador se produce en medio de un escenario marcado por diversos reportes periodísticos. La cobertura de ESPN Deportes señala la existencia de rumores sobre una posible salida del delantero del club blanco, mientras que SPORT apunta a una condición en torno a su renovación contractual.
A pesar de la situación y de los reportes sobre supuestas condiciones para renovar, la información publicada por Diario AS describe un contexto de calma para el futbolista bajo la tormenta mediática actual.
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Cobertura (6)
- Bernardo Silva, Vini Jr. y Brahim se incorporan a los entrenamientos Real Madrid CF | Web Oficial · hace 7 h
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- Vinicius regresó al Real Madrid y Mourinho ya tiene el fichaje que pidió Diez.HN · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Quién se ha incorporado a los entrenamientos del Real Madrid?
Vinícius Junior se ha sumado a la pretemporada junto a Bernardo Silva y Brahim, según los canales oficiales del club.
¿Bajo qué entrenador se ha sumado Vinícius a la pretemporada?
El jugador se encuentra ya a las órdenes de Mourinho.
¿Qué aspectos rodean el regreso del futbolista según la prensa?
La cobertura menciona rumores sobre su salida del club y condiciones en relación con su renovación.
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