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Las últimas horas de Liam Payne: se revela información inédita sobre su muerte en Buenos Aires

El inesperado relato de dos trabajadoras sexuales sobre la muerte de Liam Payne en Buenos Aires enciende la polémica.

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¿Quiénes fueron los últimos testigos de Liam Payne?

Según El Español, El Espectador, Infobae.com, Yahoo en Español Vida y Estilo y Revista Semana, los últimos testigos fueron dos trabajadoras sexuales que estuvieron con él en Buenos Aires la noche del 2 de agosto.

¿Qué revelaron esas trabajadoras sobre el estado de Payne antes de morir?

Declararon que percibieron olor a alcohol, que se enojó al ser solicitado a pagar, que las expulsó, y que posteriormente se arrodilló para pedir perdón.

¿Se ha señalado alguna causa oficial de la muerte?

La cobertura no especifica una causa médica ni una investigación oficial; solo menciona los testimonios sin detallar la causa del fallecimiento.

El resumen

Liam Payne falleció en Buenos Aires después de pasar sus últimas horas con dos mujeres a las que según varias fuentes le ofreció sexo. Los testimonios indican que, poco antes de su muerte, estuvo bajo los efectos del alcohol y mostró irritación al ser solicitado a pagar por los servicios.

El Espectador y Infobae.com añaden que ambas trabajadoras sexuales describen que Payne se arrodilló para pedir perdón. Yahoo en Español Vida y Estilo y Revista Semana repiten los detalles, describiendo la escena como caótica y subrayan la petición de disculpas antes de que se produjera su fallecimiento.

La rapidez con la que la historia se difundió generó una oleada de comentarios en redes sociales. Aunque los relatos de las sex workers pintan un cuadro de agresión y arrepentimiento, la cobertura no especifica la causa médica del fallecimiento, dejando abierta la cuestión sobre qué factor desencadenó la muerte.

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