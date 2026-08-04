Christian Ebere no viajaría a la Leagues Cup 2026 con Cruz Azul; gobierno de Estados Unidos no lo habría autorizado
Christian Ebere es baja de Cruz Azul para la Leagues Cup 2026 debido a que el gobierno de Estados Unidos no le habría autorizado el ingreso.
El resumen
Cruz Azul pierde a Christian Ebere para la Leagues Cup 2026, una ausencia que afecta al equipo al quedarse sin su goleador y sin la posibilidad de enfrentar a Robert Lewandowski en el torneo. La baja fue confirmada oficialmente por problemas legales relacionados con la falta de autorización del gobierno estadounidense para su viaje, un obstáculo que según AS México le persigue cada vez que el club visita ese país.
A pesar de esta ausencia, la cobertura de medios como Récord y ESPN Deportes señala que el plantel viaja con figuras de lujo e incluye a jugadores como Erik Lira. La baja de Ebere es calificada por Sports Illustrated como la pérdida de una pieza clave para el conjunto celeste en la competencia internacional.
La información disponible hasta el momento no detalla los motivos específicos de la negativa del gobierno estadounidense ni especifica la duración de este impedimento legal para futuros encuentros del equipo fuera del territorio mexicano.
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Respuestas rápidas
¿Por qué Christian Ebere no viaja a la Leagues Cup 2026?
El gobierno de Estados Unidos no le habría autorizado la entrada debido a problemas legales.
¿Qué jugadores sí fueron convocados por Cruz Azul?
El plantel viaja con figuras destacadas y se confirmó la presencia de Erik Lira.
¿Qué medios informaron sobre la baja del jugador?
Medios como AS México, TV Azteca, Récord, Sports Illustrated, MARCA, ESPN Deportes y Mediotiempo cubrieron la noticia.
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