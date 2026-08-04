TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Deportes 🔮 Tiempo Antena predice: seguirá siendo tendencia mañana

América presenta lista oficial para Leagues Cup 2026 con Óscar Perea y Edwin Cerrillo incluidos

El Club América oficializó su lista de 30 jugadores y su calendario para disputar la Leagues Cup 2026.

8fuentes
8artículos
28velocidad
+102%desde la primera detección
hace 19 hprimera detección

Cobertura (8)

El resumen

La cobertura comenzó con reportes de Águilas Monumental y OneFootball que detallaron la presentación de la nómina oficial de 30 integrantes y el calendario del equipo para el torneo. Las publicaciones iniciales confirmaron la inclusión de los refuerzos Óscar Perea y Edwin Cerrillo, marcando el registro formal de la plantilla bajo la dirección técnica.

Posteriormente, medios como El Sol de México y MARCA incorporaron declaraciones de Guillermo Almada afirmando que cuentan con un equipo de jerarquía para buscar la victoria en la competencia, además de señalar un renacer institucional. Por su parte, El Futbolero México indicó que el estratega enfrenta su primer dilema respecto a Perea y Rodríguez de cara al certamen internacional.

Actualmente, la información disponible se concentra en la conformación del plantel y las declaraciones del cuerpo técnico sobre las expectativas del torneo. La cobertura no especifica mayores detalles sobre las decisiones tácticas definitivas ni sobre el desarrollo de los próximos encuentros oficiales del club.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 18 h.

Respuestas rápidas

¿Cuántos jugadores integran la lista del América para la Leagues Cup 2026?

La lista oficial presentada consta de 30 jugadores.

¿Qué jugadores fueron incluidos en el registro del equipo?

Los reportes confirman la inclusión de los refuerzos Óscar Perea y Edwin Cerrillo.

¿Qué declaró el técnico Guillermo Almada sobre el torneo?

Guillermo Almada señaló que el América tiene un equipo de jerarquía y que buscará ganar la competencia.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Club América Leagues Cup Guillermo Almada Óscar Perea Edwin Cerrillo Fútbol

De nuestra red

Tendencias relacionadas