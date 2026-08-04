América presenta lista oficial para Leagues Cup 2026 con Óscar Perea y Edwin Cerrillo incluidos

La cobertura comenzó con reportes de Águilas Monumental y OneFootball que detallaron la presentación de la nómina oficial de 30 integrantes y el calendario del equipo para el torneo. Las publicaciones iniciales confirmaron la inclusión de los refuerzos Óscar Perea y Edwin Cerrillo, marcando el registro formal de la plantilla bajo la dirección técnica.

Posteriormente, medios como El Sol de México y MARCA incorporaron declaraciones de Guillermo Almada afirmando que cuentan con un equipo de jerarquía para buscar la victoria en la competencia, además de señalar un renacer institucional. Por su parte, El Futbolero México indicó que el estratega enfrenta su primer dilema respecto a Perea y Rodríguez de cara al certamen internacional.

Actualmente, la información disponible se concentra en la conformación del plantel y las declaraciones del cuerpo técnico sobre las expectativas del torneo. La cobertura no especifica mayores detalles sobre las decisiones tácticas definitivas ni sobre el desarrollo de los próximos encuentros oficiales del club.