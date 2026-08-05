El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

El papa León XIV anunció que viajará a Argentina del 8 al 11 de noviembre, información publicada primero por La Nación. La declaración marca su primera visita oficial a la región como pontífice.

Infobae reveló el itinerario completo en Perú, señalando fechas y ciudades que el Sumo Pontífice recorrerá durante el mismo mes. Telemundo New York y CNN en Español ampliaron la cobertura indicando que la gira también incluirá Uruguay, describiendo la agenda como una serie de visitas a varios países de América Latina en noviembre.

El San Antonio Express‑News resaltó que se trata del primer viaje del Papa a la región. Con la agenda ya publicada, la expectativa se centra en los detalles logísticos que los organizadores irán afinando en los próximos días.