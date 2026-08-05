El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre
El Papa León XIV confirma su primera gira latinoamericana, con visitas programadas en Uruguay, Argentina y Perú para noviembre.
El resumen
El papa León XIV anunció que viajará a Argentina del 8 al 11 de noviembre, información publicada primero por La Nación. La declaración marca su primera visita oficial a la región como pontífice.
Infobae reveló el itinerario completo en Perú, señalando fechas y ciudades que el Sumo Pontífice recorrerá durante el mismo mes. Telemundo New York y CNN en Español ampliaron la cobertura indicando que la gira también incluirá Uruguay, describiendo la agenda como una serie de visitas a varios países de América Latina en noviembre.
El San Antonio Express‑News resaltó que se trata del primer viaje del Papa a la región. Con la agenda ya publicada, la expectativa se centra en los detalles logísticos que los organizadores irán afinando en los próximos días.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (86% respaldado) Actualizado hace 15 h.
🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues — 4.7 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
Cobertura (15)
- León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en su primer viaje a América Latina como pontífice Alton Telegraph · hace 9 h
- Justicia social y concordia política: León XIV traerá a la Argentina una agenda que choca con las prioridades de Javier Milei La Nación · hace 9 h
- Uruguay, Argentina y Perú recibirán al papa León XIV en noviembre EL PAÍS · hace 9 h
- Buenos Aires, Córdoba y Luján: los detalles de la visita del Papa León XIV a la Argentina Página|12 · hace 21 h
- Uruguay, Argentina y Perú recibirán al papa León XIV en noviembre EL PAÍS · hace 21 h
- En noviembre, viaje apostólico del Papa a Sudamérica: Uruguay, Argentina y Perú Vatican News · hace 21 h
- El papa viajará a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre France 24 · hace 21 h
- No vino Francisco, pero León XIV traerá a la Argentina el mismo mensaje Clarin.com · hace 21 h
- El papa León XIV confirma su primera gira por Latinoamérica ¿cuáles países visitará y cuándo? Univision · hace 21 h
- Las veces que León XIV visitó la Argentina antes de ser Papa: el encuentro con Bergoglio, las recorridas por el norte y la ceremonia en La Plata La Nación · hace 21 h
- El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre lanacion.com.ar · hace 21 h
- Itinerario del Papa León XIV en Perú: fechas y ciudades que visitará el Sumo Pontífice en noviembre Infobae · hace 21 h
- El papa León XIV visitará varios países de América Latina en noviembre Telemundo New York · hace 21 h
- León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en su primer viaje a América Latina como pontífice San Antonio Express-News · hace 21 h
- El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre CNN en Español · hace 21 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo visitará el papa León XIV a Argentina?
Del 8 al 11 de noviembre, según informó La Nación.
¿Qué países formarán parte de la gira del papa en noviembre?
Uruguay, Argentina y Perú, información que aparece en los reportes de CNN en Español y otros medios.
¿Qué ciudades de Perú estarán incluidas en el itinerario?
Los titulares indican que el itinerario cubre varias ciudades peruanas, pero no especifican cuáles.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Los dos mayores vecinos de Sudamérica llevan su relación a un mínimo. ¿Por qué Trump tiene mucho que ver?
Brasil y Argentina, los dos mayores vecinos sudamericanos, arrastran su relación al mínimo histórico, una disputa alimentada por insultos y un inesperado papel de Trump.
El calentamiento trágico de Argentina en la final del Mundial: la decisión de Scaloni que habría enfadado al Dibu y otros referentes
Una decisión táctica de Scaloni desató una discusión interna que atrapó a la selección argentina justo antes de la final del Mundial 2026
Lo que "El Niño más fuerte en los registros" significa realmente (para los humanos)
El fenómeno de El Niño se intensifica de forma constante y aviva un planeta ya en llamas, según las alertas globales.
Cuatro mujeres y dos hombres en la contienda por la Secretaría General de la ONU
Cuatro mujeres y dos hombres compiten por la Secretaría General de la ONU en una contienda marcada por debates en Uruguay.
Tragedia en Nasca: caída de avioneta de empresa Aerodiana deja 13 personas fallecidas
Una avioneta turística se estrella en Nasca, dejando un saldo trágico de 13 personas fallecidas.
México anuncia amistoso internacional ante Perú: ¿cuándo y dónde será el partido?
La selección de México se enfrentará a Perú en un nuevo amistoso internacional, sumándose al calendario de preparación posterior a la Copa del Mundo.