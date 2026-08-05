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El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

El Papa León XIV confirma su primera gira latinoamericana, con visitas programadas en Uruguay, Argentina y Perú para noviembre.

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El resumen

El papa León XIV anunció que viajará a Argentina del 8 al 11 de noviembre, información publicada primero por La Nación. La declaración marca su primera visita oficial a la región como pontífice.

Infobae reveló el itinerario completo en Perú, señalando fechas y ciudades que el Sumo Pontífice recorrerá durante el mismo mes. Telemundo New York y CNN en Español ampliaron la cobertura indicando que la gira también incluirá Uruguay, describiendo la agenda como una serie de visitas a varios países de América Latina en noviembre.

El San Antonio Express‑News resaltó que se trata del primer viaje del Papa a la región. Con la agenda ya publicada, la expectativa se centra en los detalles logísticos que los organizadores irán afinando en los próximos días.

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Respuestas rápidas

¿Cuándo visitará el papa León XIV a Argentina?

Del 8 al 11 de noviembre, según informó La Nación.

¿Qué países formarán parte de la gira del papa en noviembre?

Uruguay, Argentina y Perú, información que aparece en los reportes de CNN en Español y otros medios.

¿Qué ciudades de Perú estarán incluidas en el itinerario?

Los titulares indican que el itinerario cubre varias ciudades peruanas, pero no especifican cuáles.

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