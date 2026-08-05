Israel lanzó una operación militar en el sur de Líbano en respuesta a un ataque del grupo terrorista Hezbollah

El ataque se describió como una acción militar directa sobre territorio libanés, sin detallar víctimas en ese primer reporte. Posteriormente, El Universal señaló que Israel ordenó el desplazamiento forzoso de la población en una localidad libanesa, calificando los ataques como de precisión.

MVS Noticias confirmó un muerto y doce heridos como resultado de los bombardeos. EL PAÍS añadió que esta es la primera orden de desalojo desde el acuerdo de paz anunciado por EE.UU. en junio, mientras que Infobae explicó que la operación fue una respuesta al ataque previo del grupo terrorista Hezbollah.

Los distintos enfoques generan pequeñas divergencias: mientras El Universal destaca la precisión de los ataques, Diario Digital Conclusión se limita a informar del bombardeo sin calificativos.