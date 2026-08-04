Comando Sur de EE. UU. activa nueva fuerza militar para enfrentar a los carteles de la región: ¿qué implica para Colombia?
EE. UU. activa una fuerza conjunta de 18 naciones para atacar a los cárteles, poniendo a Colombia en el centro del debate regional
El resumen
UU. había anunciado la creación de una nueva fuerza militar conjunta, sustituyendo a la anterior "Lanza del Sur". La noticia subrayó la urgencia de una respuesta coordinada ante el incremento del narcotráfico en el hemisferio occidental. Posteriormente, Aristegui Noticias, La Jornada y La Tercera confirmaron que la iniciativa incluye a 18 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Chile. Infobae y El Cooperante describieron a la fuerza como un mecanismo para reforzar la seguridad regional y combatir directamente a los cárteles de droga.
Los reportes coinciden en que la operación busca una actuación más integrada y rápida. En Facebook, el jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, anunció la transición de la "Fuerza de Tarea Conjunta‑Lanza del Sur" a la nueva "Fuerza de Tarea Conjunta‑Hemisferio Occidental", enfatizando el enfoque en el narcotráfico. Algunos medios, como El Cooperante y AlbertoNews, utilizan el nombre "Fuerza de Tarea Conjunta‑Hemisferio Occidental" y destacan que la estructura reemplaza a la anterior.
En contraste, Diario Versión Final y El Diario de Guayana hacen hincapié en la sustitución de la "Lanza del Sur" pero mantienen la referencia a la misión original. La diferencia en la denominación genera una ligera confusión sobre la identidad exacta del organismo. En la actualidad, la fuerza está operativa con la participación confirmada de 18 estados, incluyendo a Colombia según El Tiempo. Los analistas siguen evaluando el impacto de esta coordinación en la lucha contra los cárteles, mientras los gobiernos de la región ajustan sus políticas de seguridad en respuesta al nuevo marco de cooperación.
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Cobertura (18)
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Respuestas rápidas
¿Cuál es el nombre oficial de la nueva fuerza anunciada por el Comando Sur?
Según la información publicada en Facebook por Francis L. Donovan, la fuerza se denomina "Fuerza de Tarea Conjunta‑Hemisferio Occidental".
¿Cuántos países forman parte de la alianza y qué regiones representan?
La cobertura indica que 18 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Chile, han sido incorporados a la fuerza conjunta.
¿Cuál es el objetivo principal de esta iniciativa según los comunicados oficiales?
Los medios citan que la fuerza tiene como objetivo reforzar la seguridad en el hemisferio occidental y combatir directamente a los cárteles de droga.
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