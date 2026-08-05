MinDefensa entregó detalles del bus bomba encontrado en el Cauca a pocos días de la posesión de De La Espriella en Cali
La seguridad en Colombia enfrenta una prueba crítica tras la frustración de un atentado con explosivos en vísperas de una investidura presidencial.
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El resumen
La transición presidencial y la seguridad institucional en Colombia enfrentan momentos de máxima tensión tras revelarse amenazas y planes violentos en vísperas de la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali. La situación genera inquietud sobre la estabilidad y el orden público durante los actos protocolarios previstos en la ciudad. La alerta escaló luego de que la Policía neutralizara una buseta cargada con media tonelada de explosivos en una vía del Cauca, un hecho sobre el cual el Ministerio de Defensa entregó detalles oficiales.
Asimismo, medios como Infobae reportan solicitudes para la presencia del Esmad con el fin de prevenir bloqueos y actos vandálicos, mientras que autoridades investigan posibles amenazas del ELN dirigidas a boicotear el traspaso de mando. La cobertura internacional y regional, reflejada en publicaciones de Diario Las Américas, San Antonio Express-News, acento.com.do, latimes.com y Revista Semana, pone de relieve el riesgo latente de atentados en la región suroccidental del país. Las informaciones disponibles no especifican aún las capturas vinculadas directamente al vehículo con explosivos ni detalles adicionales sobre los planes operativos del grupo armado.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre el alcance de la amenaza del ELN y las medidas adicionales de seguridad que se implementarán en Cali para garantizar el desarrollo de la investidura presidencial.
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Cobertura (10)
- Interceptan bus con 420 kilos de explosivos que presuntamente iba a ser usado para un atentado durante la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali El Tiempo · hace 11 h
- El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar Infobae · hace 11 h
- “Es muy irresponsable”: alcalde de Cali choca con el presidente Petro luego de que este dijera que en esa ciudad hay “decenas de toneladas de dinamita” Revista Semana · hace 11 h
- Autoridades investigan amenaza del ELN contra la transición presidencial en Colombia Diario Las Américas · hace 11 h
- Frustran paso de vehículo con explosivos en vía del suroeste de Colombia antes de jura presidencial San Antonio Express-News · hace 11 h
- Piden la presencia del Esmad para evitar bloqueos y actos vandálicos durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali: esto dijo el ministro de Defensa Infobae · hace 11 h
- Alertan posibles atentados en Cali durante investidura de Abelardo de la Espriella acento.com.do · hace 11 h
- Policía neutralizó buseta con media tonelada de explosivos que iba hacia Cali horas antes de la posesión de De la Espriella El Colombiano · hace 11 h
- Frustran paso de vehículo con explosivos en vía del suroeste de Colombia antes de jura presidencial latimes.com · hace 11 h
- MinDefensa entregó detalles del bus bomba encontrado en el Cauca a pocos días de la posesión de De La Espriella en Cali Revista Semana · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿Qué vehículo fue neutralizado por las autoridades?
La Policía neutralizó una buseta que transportaba media tonelada de explosivos en una vía del Cauca con dirección a Cali.
¿Quiénes son los actores señalados en las investigaciones?
Las autoridades investigan amenazas atribuidas al ELN contra la transición presidencial.
¿Qué medidas se han solicitado para la posesión en Cali?
Se ha pedido la presencia del Esmad para prevenir bloqueos y actos vandálicos durante la investidura de Abelardo de la Espriella.
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