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MinDefensa entregó detalles del bus bomba encontrado en el Cauca a pocos días de la posesión de De La Espriella en Cali

La seguridad en Colombia enfrenta una prueba crítica tras la frustración de un atentado con explosivos en vísperas de una investidura presidencial.

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El resumen

La transición presidencial y la seguridad institucional en Colombia enfrentan momentos de máxima tensión tras revelarse amenazas y planes violentos en vísperas de la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali. La situación genera inquietud sobre la estabilidad y el orden público durante los actos protocolarios previstos en la ciudad. La alerta escaló luego de que la Policía neutralizara una buseta cargada con media tonelada de explosivos en una vía del Cauca, un hecho sobre el cual el Ministerio de Defensa entregó detalles oficiales.

Asimismo, medios como Infobae reportan solicitudes para la presencia del Esmad con el fin de prevenir bloqueos y actos vandálicos, mientras que autoridades investigan posibles amenazas del ELN dirigidas a boicotear el traspaso de mando. La cobertura internacional y regional, reflejada en publicaciones de Diario Las Américas, San Antonio Express-News, acento.com.do, latimes.com y Revista Semana, pone de relieve el riesgo latente de atentados en la región suroccidental del país. Las informaciones disponibles no especifican aún las capturas vinculadas directamente al vehículo con explosivos ni detalles adicionales sobre los planes operativos del grupo armado.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre el alcance de la amenaza del ELN y las medidas adicionales de seguridad que se implementarán en Cali para garantizar el desarrollo de la investidura presidencial.

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Cobertura (10)

Respuestas rápidas

¿Qué vehículo fue neutralizado por las autoridades?

La Policía neutralizó una buseta que transportaba media tonelada de explosivos en una vía del Cauca con dirección a Cali.

¿Quiénes son los actores señalados en las investigaciones?

Las autoridades investigan amenazas atribuidas al ELN contra la transición presidencial.

¿Qué medidas se han solicitado para la posesión en Cali?

Se ha pedido la presencia del Esmad para prevenir bloqueos y actos vandálicos durante la investidura de Abelardo de la Espriella.

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Colombia Cali Cauca Abelardo de la Espriella ELN

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