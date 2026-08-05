¿Reconciliados? Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen juntos dentro de restaurante en Lima
21 artículos registran la reaparición pública de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa juntos en Lima.
Respuestas rápidas
¿Dónde fueron vistos Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?
La cobertura indica que fueron captados juntos dentro de un restaurante ubicado en el distrito de Barranco, en Lima.
¿Cuándo se habían separado previamente?
Los reportes señalan que su separación ocurrió a casi cuatro meses de este reencuentro.
¿Quiénes han comentado sobre la situación?
Giany Cossio emitió declaraciones públicas expresando su preferencia de que Milett Figueroa esté soltera.
El resumen
Un total de veintiún artículos informan sobre la reaparición conjunta de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en un restaurante de Lima, tras su separación ocurrida hace casi cuatro meses. La cobertura detalla que el reencuentro ocurrió en el distrito de Barranco, donde ambos fueron captados en imágenes y fotografías que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.
Medios como Infobae, Clarín, RPP Noticias, Trome y Radio Onda Cero señalan que las apariciones alimentaron los rumores y señalan una confirmación bajo la frase "el amor pudo más". El entorno cercano también ha reaccionado, como es el caso de Giany Cossio, quien declaró que prefiere que Milett Figueroa permanezca soltera.
Las publicaciones actuales no especifican las futuras agendas públicas de la pareja tras este reencuentro en territorio peruano.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 d.
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