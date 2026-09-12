“Lima, eres mi combustible”: Ricky Martin encendió Costa 21 en una noche de baile, deseo y nostalgia

Aunque los primeros reportes de peru21.pe destacaron la frase de Ricky Martin, “Lima es mi combustible”, la sorpresa surgió al ver que la noche en Costa 21 se transformó en una fiesta de baile, deseo y nostalgia, tal como lo señaló El Comercio Perú. El cantante llegó a la capital peruana y, según ese mismo medio, encendió el recinto con su energía.

Posteriormente, Perú 21 detalló los cuidados y requerimientos exigidos por el artista tras su llegada, mientras La República enumeró los pedidos singulares para el espectáculo. KCH FM señaló que Martin desafió la garúa limeña con una presentación cargada de nostalgia.

Infobae informó sobre los accesos, horarios y los objetos prohibidos en la sala, proporcionando datos logísticos para los asistentes.