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“Lima, eres mi combustible”: Ricky Martin encendió Costa 21 en una noche de baile, deseo y nostalgia

La noche de Ricky Martin en Lima sorprendió al combinar requisitos estrictos con una fiesta de nostalgia y baile

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El resumen

Aunque los primeros reportes de peru21.pe destacaron la frase de Ricky Martin, “Lima es mi combustible”, la sorpresa surgió al ver que la noche en Costa 21 se transformó en una fiesta de baile, deseo y nostalgia, tal como lo señaló El Comercio Perú. El cantante llegó a la capital peruana y, según ese mismo medio, encendió el recinto con su energía.

Posteriormente, Perú 21 detalló los cuidados y requerimientos exigidos por el artista tras su llegada, mientras La República enumeró los pedidos singulares para el espectáculo. KCH FM señaló que Martin desafió la garúa limeña con una presentación cargada de nostalgia.

Infobae informó sobre los accesos, horarios y los objetos prohibidos en la sala, proporcionando datos logísticos para los asistentes.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (71% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Qué dijo Ricky Martin sobre Lima?

Citó la frase “Lima es mi combustible”, según el reporte de peru21.pe.

¿Cuáles fueron algunos de los requisitos o cuidados solicitados por el artista?

Perú 21 informó que Ricky Martin pidió cuidados y requerimientos específicos tras su llegada, y La República describió pedidos singulares para el concierto.

¿Qué reglas de acceso se comunicaron para el público?

Infobae publicó información sobre los horarios, accesos y los objetos prohibidos en el recinto Costa 21.

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