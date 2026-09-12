“Lima, eres mi combustible”: Ricky Martin encendió Costa 21 en una noche de baile, deseo y nostalgia
La noche de Ricky Martin en Lima sorprendió al combinar requisitos estrictos con una fiesta de nostalgia y baile
El resumen
Aunque los primeros reportes de peru21.pe destacaron la frase de Ricky Martin, “Lima es mi combustible”, la sorpresa surgió al ver que la noche en Costa 21 se transformó en una fiesta de baile, deseo y nostalgia, tal como lo señaló El Comercio Perú. El cantante llegó a la capital peruana y, según ese mismo medio, encendió el recinto con su energía.
Posteriormente, Perú 21 detalló los cuidados y requerimientos exigidos por el artista tras su llegada, mientras La República enumeró los pedidos singulares para el espectáculo. KCH FM señaló que Martin desafió la garúa limeña con una presentación cargada de nostalgia.
Infobae informó sobre los accesos, horarios y los objetos prohibidos en la sala, proporcionando datos logísticos para los asistentes.
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo Ricky Martin sobre Lima?
Citó la frase “Lima es mi combustible”, según el reporte de peru21.pe.
¿Cuáles fueron algunos de los requisitos o cuidados solicitados por el artista?
Perú 21 informó que Ricky Martin pidió cuidados y requerimientos específicos tras su llegada, y La República describió pedidos singulares para el concierto.
¿Qué reglas de acceso se comunicaron para el público?
Infobae publicó información sobre los horarios, accesos y los objetos prohibidos en el recinto Costa 21.
Cobertura (6)
- Ricky Martin: "Lima es mi combustible" peru21.pe · hace 18 h
- Conoce los exigentes cuidados y requerimientos que solicitó Ricky Martin tras su llegada a Lima Perú 21 · hace 18 h
- Ricky Martin desafió la garúa limeña con una noche de nostalgia y baile KCH FM · hace 18 h
- Ricky Martin en Lima: estos serían los singulares pedidos del cantante para su concierto en Perú La República · hace 18 h
- Ricky Martin en Lima: Accesos, horarios y objetos prohibidos para su concierto en Costa 21 Infobae · hace 18 h
- “Lima, eres mi combustible”: Ricky Martin encendió Costa 21 en una noche de baile, deseo y nostalgia El Comercio Perú · hace 18 h
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