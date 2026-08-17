Mauro Icardi destrozó a Benjamín Vicuña tras sus dichos sobre sus hijos y lanzó una fuerte acusación

Icardi cuestionó el rol paternal de Vicuña y reveló información desconocida, acompañada de una imagen particular utilizada en su contra. Posteriormente, la cobertura de Infobae, Ciudad Magazine y tn.com.ar amplió el panorama al incorporar reacciones del entorno cercano.

Los reportes detallan una provocativa foto compartida por la China Suárez dirigida a Vicuña, declaraciones donde ella cuestiona duramente a su expareja señalando a "estos hombres", y un curioso posteo de la novia de Vicuña tras los señalamientos de Icardi. Actualmente, la situación se mantiene en el centro de la atención del espectáculo con versiones cruzadas y publicaciones en redes sociales que involucran a múltiples figuras públicas, mientras la cobertura periodística continúa registrando cada nueva reacción de los protagonistas sin que se especifiquen aún futuros pronunciamientos oficiales.