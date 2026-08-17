Mauro Icardi destrozó a Benjamín Vicuña tras sus dichos sobre sus hijos y lanzó una fuerte acusación
Mauro Icardi arremete fuertemente contra Benjamín Vicuña por sus declaraciones sobre la paternidad y desata una amplia controversia mediática.
El resumen
Icardi cuestionó el rol paternal de Vicuña y reveló información desconocida, acompañada de una imagen particular utilizada en su contra. Posteriormente, la cobertura de Infobae, Ciudad Magazine y tn.com.ar amplió el panorama al incorporar reacciones del entorno cercano.
Los reportes detallan una provocativa foto compartida por la China Suárez dirigida a Vicuña, declaraciones donde ella cuestiona duramente a su expareja señalando a "estos hombres", y un curioso posteo de la novia de Vicuña tras los señalamientos de Icardi. Actualmente, la situación se mantiene en el centro de la atención del espectáculo con versiones cruzadas y publicaciones en redes sociales que involucran a múltiples figuras públicas, mientras la cobertura periodística continúa registrando cada nueva reacción de los protagonistas sin que se especifiquen aún futuros pronunciamientos oficiales.
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Respuestas rápidas
¿Quién inició el cruce mediático reciente?
Mauro Icardi cuestionó públicamente a Benjamín Vicuña tras una entrevista en televisión relacionada con sus hijos.
¿Qué participación tuvo la China Suárez en la controversia?
La cobertura señala que realizó una provocativa publicación dirigida a Benjamín Vicuña y lanzó duras críticas hacia su persona.
¿Qué otros actores figuran en las publicaciones?
Medios como tn.com.ar también reportaron un posteo de la novia de Benjamín Vicuña tras los señalamientos de Mauro Icardi.
Cobertura (7)
- El mensaje de Anita Espasandín que llamó la atención tras los dichos de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 5 h
- Mauro Icardi no lo dejó pasar y fulminó a Benjamín Vicuña tras entrevista en TV: lo delató con desconocida información lacuarta.com · hace 5 h
- La provocativa foto de China Suárez a Benjamín Vicuña que sorprendió a todos Ciudad Magazine · hace 5 h
- El curioso posteo de la novia de Benjamín Vicuña luego de que Mauro Icardi lo cuestionara como padre tn.com.ar · hace 5 h
- ¡Estalló la polémica! La China Suárez destruyó y reveló lo peor de Benjamín Vicuña: "Estos hombres..." El Intransigente · hace 5 h
- La particular imagen que eligió Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña luego de sus dichos sobre su paternidad infobae.com · hace 5 h
- Mauro Icardi destrozó a Benjamín Vicuña tras sus dichos sobre sus hijos y lanzó una fuerte acusación La Nación · hace 5 h
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