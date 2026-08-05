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Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos 17 muertos y 44 heridos

Un nuevo ataque ruso con drones y misiles deja al menos 17 muertos en Kiev, reviviendo la sombra de la guerra.

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El resumen

El temor se convirtió en horror para cientos de residentes cuando explosiones resonaron en la periferia de Kiev, dejando al menos diecisiete muertos y decenas de heridos. La sorpresa radica en que, pese a los avances en negociaciones de alto fuego, Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra territorio ucraniano. Este aluvión de violencia reabre la sombra de la guerra que muchos creen atenuada.

Reading Eagle amplía el recuento a 22 fallecidos, y expressnews.com menciona un muerto y decenas de heridos en el sur de Ucrania. La disparidad muestra la dificultad de obtener datos precisos en medio del caos. Con la población aún sin asistencia completa, la comunidad internacional observará si Ucrania solicitará reforzar su defensa aérea y cómo responderá Moscú a la presión diplomática.

La evolución de los informes de víctimas y la posible ampliación de áreas afectadas serán indicadores clave de los próximos movimientos en el conflicto.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuántas personas murieron y resultaron heridas en el ataque?

Infobae informó al menos 17 muertos y 44 heridos; Chicago Tribune y AP News confirman al menos 17 muertos, Reading Eagle menciona 22 fallecidos, y expressnews.com indica un muerto y decenas de heridos.

¿Qué tipo de armas se utilizaron?

Los informes señalan el uso de misiles y drones, describidos como bombas planeadoras en la cobertura de expressnews.com.

¿En qué regiones de Ucrania se produjeron los ataques?

Chicago Tribune y AP News ubican la zona de la capital ucraniana, mientras que expressnews.com menciona el sur de Ucrania.

Temas

Rusia Ucrania drones misiles ataque

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